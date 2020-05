Pogliano le respondió de manera contundente al ministro Puratich

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En contacto con medios regionales el ministro de salud de Chubut Fabian Puratich le envió un mensaje al intendente Bruno Pogliano diciéndole que debería dialogar más y estar menos en las redes sociales, a lo cual el mandatario bolsones le sostuvo que no se meta en su trabajo y que se fije bien lo que hacen en salud al tiempo que agregó que le preocupa que Puratich desconozca todo lo que Río Negro colaboró con Chubut, no sólo con el hanta virus sino con la atención diaria de los vecinos del noroeste chubutense.

Esta mañana en dialogo con la prensa el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano le respondió la ministro de salud de Chubut, “sabemos bien de qué se trata la defensa que nosotros llevamos adelante que tiene que ver con la comarca andina, y me extraña viniendo de una persona que ha trabajado dentro de una localidad de la comarca, nosotros no nos metemos cómo hacen ellos su trabajo, que no se meta con el nuestro, seguramente si Chubut hiciese más testeos seguramente encontraría más casos de coronavirus”, sostuvo el intendente y remarco, “hay que destacar que Río Negro lleva una tarea de salud muy seria, con testeos masivos, distinto a lo que pasa en la vecina provincia de Chubut que no llegan ni al 10% de los que hace la provincia de Río Negro”, sostuvo El intendente Poblano.

¿Qué dijo Puratich?

“Nos pasó con el hantavirus a nosotros, que no pudimos derivar ningún paciente a El Bolsón porque ellos estaban libres de enfermedad. Y en ese momento también era bastante restringido el ingreso de las personas de Chubut a Río Negro, sobre todo las de Epuyén, pero son cuestiones lógicas desde el punto de vista epidemiológico, no es para ponerse mal», expuso.

“Lo que levantó Bruno Pogliano (por el intendente de El Bolsón) fue la barrera que había puesto Río Negro, no Chubut. Muchas veces hay que dialogar más y no manejarse tanto con las redes sociales», aseguro el ministro de salud de Chubut.

Pasar por alto la pirotecnia

Seguidamente Pogliano agrego, “Lo que nosotros decimos es que siempre hemos estado a disposición de la vecina provincia de Chubut en cuanto a salud, ahora pareciese que también se desconoce la colaboración que le hemos dado con la situación del hantavirus que también me preocupa enormemente porque Rio Negro atendió casos, Incluso el sistema de salud de la provincia Río Negro a través del hospital de Bariloche compro un equipamiento para ser testigos rápidos sobres hantavirus, independientemente de todos los partos que se atienden aquí en El Bolsón, ni hablar de todas las situaciones de salud que por la cercanía y la complejidad siempre son derivadas a nuestro hospital, que pareciese que el ministro desconoce o no le conviene reconocer” enfatizó Pogliano.

Más adelante el intendente pasó por alto la pirotecnia verbal que le propone el ministro de salud de Chubut Fabian Puratich y apeló a la cordura de su conocido el gobernador Mariano Arcioni, » apeló a la cordura del gobernador Arcioni, que no es una cordura que tienen sus ministros, siendo el máximo referente de la provincia de Chubut a que pueda destrabar esta situación de la cual estamos abiertos al diálogo».

Listado de trabajadores

Finalmente el intendente de El Bolsón confirmo que las negociaciones están avanzadas entre los ministros de seguridad de ambas provincias se enviaría esta tarde un listado de al menos 120 trabajadores que serían los primeros que podrían comenzar a tener la autorización para interactuar entre las dos provincias, serían los primeros que podrían, tanto de una provincia a la otra, poder trasponer la frontera caliente que propone el ministro Massoni, » este listado se lo tengo que enviar al intendente Augusto Sánchez que con él vamos delineando cuáles son los trabajadores que van a ingresar en este primer listado, que básicamente no vemos que se pueda ampliar mucho más porque lo hemos trabajado y consensuado con los cuentapropistas que llevan adelante el reclamo para poder ingresar a una a otra provincia para trabajar”, enfatizó el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano.