Poder Legislativo no ha llegado acuerdos con Arcioni con respecto al pago de los salarios

El personal del Poder Legislativo está teniendo inconvenientes para realizar su trabajo desde hace tiempo, debido a la demora en el pago de los salarios, que afecta a todo el sector de la administración pública. El secretario general de APEL (la Asociación Provincial de Empleados Legislativos), Ángel Sierra, explicó que los empleados continúan buscando respuestas sobre cómo se superarán estos problemas sin ver progresos y, ante la situación, solicitaron una reunión para decidir la manera de continuar.

Cuando se comunicaron con las autoridades del Poder Legislativo, entre ellas, el presidente de la Casa, se accedió a tener una conversación con los diputados para ver las gestiones que se están llevando a cabo y obtener información sobre cómo se revertirá la situación. Sin embargo, desde el sector de empleados, consideran que no se logró ningún progreso. Esto implica que, por ahora, no habrá sesiones hasta que se paguen los sueldos: el sector continúa en crisis.

Conversaciones con las autoridades

Sierra declaró que, por parte del Poder Ejecutivo, no consiguen dirigirse a un interlocutor válido que tenga poder de decisión u obtener una propuesta verdaderamente concreta. En charlas con las máximas autoridades, como el gobernador, Mariano Arcioni y el vicegobernador, Ricardo Sastre, entre otras, les solicitaron su colaboración y se intentó llegar a un acuerdo, pero sin éxito.

El ministro Oscar Antonena, aunque es el responsable máximo de la cartera económica, no se hizo presente en ninguna de las reuniones y negociaciones.

La situación actual del Poder Legislativo

Según las declaraciones de Sierra, las circunstancias son muy graves: las autoridades les explicaron que evalúan la situación “día a día” y que les responden lo mismo que se dice en las conferencias de prensa, es decir, que a medida que hay ingreso de dinero se intenta, a la vez, cumplir con las obligaciones, sin ningún tipo de planificación a futuro.

Se acerca el sexto mes del año, y, hasta ahora, el sector ha percibido solo dos salarios completos. Además, también estamos próximos a los meses en que se suele pagar el aguinaldo, para lo cual no hay ningún tipo de perspectiva favorable.

Los empleados tienen deudas personales, de alquileres y gastos. En algunos casos, debieron pasar a sus hijos a escuelas privadas, por los paros en la educación pública.

«No tenemos respuesta: esta es la realidad»

El peor problema, según expresó Sierra en representación de los empleados, es la absoluta falta de respuestas, que no permite realizar planes a futuro. El secretario declaró, además, que uno de los diputados le dijo que “no tenía la máquina de hacer billetes”.

Se están buscando muchos métodos para realizar las sesiones con motivo de los protocolos de coronavirus, como sesiones en línea o ante un escribano, pero el sector no quiere llegar a esto: hace 15 días, se realizó una sesión, solicitada porque había temas urgentes y de gran importancia. Sin embargo, según explicó Sierra, el sector se prestó a esta sesión, de buena voluntad, pensando que habría soluciones para muchas de las situaciones, pero no se trataron temas de relevancia para destrabar ningún conflicto: no solo el de los empleados de la Legislatura, sino el de todos los empleados estatales.

Fuente: Red 43 Canal/ Martín Berrade