Olivera: «el proyecto es una herramienta para superar este momento complicado»

El proyecto de emergencia emitido por el Ejecutivo Municipal prevé no solo la asistencia si no que es una política de previsión dada la situación que se está viviendo en el contexto nacional, provincial y municipal, en el marco de la pandemia.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Trelew, Marcelo Olivera, destacó que «el proyecto no es la solución del tema, sino que es una herramienta más con la que va a contar el Ejecutivo para para poder sortear este momento complicado, ante una situación de incertidumbre donde las regalías, la coparticipación,vienen bajando sistemáticamente. Hace dos años, con el gobierno nacional anterior, tuvimos una recesión permanente, continua y esto influyó en la economía».

«Se prevé todas las situaciones eventuales que se puedan dar de acá en más para tener las herramientas necesarias», indicó Olivera y explicó que «más allá de la flexibilización de los rubros de la economía que se viene implementando, y aunque se hiciera una apertura completa para volver a una situación regular, el proceso de normalización demandaría unos meses».

En este sentido, el funcionario resaltó que «desde el año pasado el intendente implementó un ordenamiento en los gastos para lograr un mejor direccionamiento de los mismos, esto permitió que esta pandemia nos encuentre mejor preparados», de modo, que «el municipio desde el inicio de la emergencia sanitaria asiste a las familias que necesitan algún tipo de contención».

«Se quintuplicó la demanda ante esta situación, debido a que, personas que antes no necesitaban ningún tipo de asistencia, hoy la requieren, porque son personas que tienen sus oficios, son cuentapropistas que son sostén de familia y durante la cuarentena se vieron imposibilitados de trabajar y esto requirió de un esfuerzo muy importante del municipio que, además de la caída de las regalías y coparticipación, estuvo cerrado más de 50 días sin poder recaudar», señaló el secretario.

Flexibilización

Olivera remarcó que «estamos en una situación complicada pero con la flexibilización se podría dar un panorama que posibilitaría que la situación que hoy tenemos pueda llegar a mejorar o a estibilizarse. Además, con el anuncio del Gobierno Nacional respecto del precio del barril de petróleo “criollo” que implica un aumento en las regalías y avizora un futuro que puede mejorar y superar la situación económica en esta pandemia».

«Hasta la fecha, el municipio trabaja con una administración ordenada y direccionada a dar respuestas en lo referente a la contención social, cumplir con las obligaciones del Municipio con el pago de sueldos, teniendo como objetivo inmediato cumplir con los sueldos de mayo, y posteriormente seguir con los sueldos de los meses siguientes y el aguinaldo», resaltó el secretario municipal.

Medidas

Asimismo Olivera, remarcó las medidas que lleva adelante el municipio desde el inicio de la cuarentena teniendo en cuenta que «la actividad económica y comercial de la ciudad estuvo parado, y con justa razón los comerciantes exigen al municipio respuestas». En este sentido, «el municipio desde que se inició la cuarentena implementó una serie de medidas para tratar de paliar la situación con los comerciantes que estuvieron cerrados, no facturaron, no vendieron y desde el Estado Municipal se les dio la certeza de contemplar la situación, haciendo prórroga de vencimientos y mediante resolución para no generar intereses sobre las deudas existentes ni las ha contraer producto de la cuarentena, además de planes de pagos en cuotas sin interés».

Responsabilidad social

Olivera, a su vez, manifestó que es importante que todos, en esta situación, seamos responsables desde el lugar que nos toca. “Por supuesto que la primera e indelegable responsabilidad la tiene el estado. Pero debemos apelar también al sentido común más que nunca y saber que la situación es tan difícil como excepcional. Todos están poniendo mucho de sí. Los profesionales de la salud están trabajando a destajo. Los medios, en este caso, también deben ser responsable e informar sin contribuir al malestar social. Todos debemos poner de nuestra parte para salir lo mejor posible de todo esto”, concluyó el funcionario local.