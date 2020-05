Nueva protesta de Estatales frente a Casa de Gobierno en reclamo por sus salarios

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ante el retraso en el pago de los haberes de los empleados públicos provinciales, nuevamente un grupo de ellos se manifestó en la esquina de Casa de Gobierno, sobre Peatonal Fontana.

Tanto activos como jubilados se han organizado para que, diariamente a las 11 horas, se reúnan en ese punto para manifestar su descontento por la situación económica que están atravesando por la falta del cobro de sus sueldos.

Florencia López es docente y explicó que durante estos dos meses cumplieron con todo el protocolo de Salud ante la pandemia del Covid-19 pero, “la situación es agobiante, angustiante, llevamos casi 3 meses sin sueldos, estamos esperando cobrar el mes de marzo y la realidad es que es insostenible”.

“No podemos seguir sosteniendo una situación económica que no hemos generado, no somos parte y es responsable el Gobierno por esta situación, sobre todo de la mala administración que ha hecho de la provincia y que el pueblo ahora paga”, afirmó.

Diversos sectores

En la protesta participan diversos sectores públicos como empleados docentes, de salud y también jubilados. “Poco a poco estamos tratando de ir sumándonos a este encuentro que estamos haciendo todos los días a la hora 11, para reclamar lo que nos pertenece, nuestros salarios”, afirmó.

También aseguró que “es obligación del Gobierno ponerse a trabajar para salir de esta situación que hace muchos años que esta provincia está sufriendo. En educación llevamos tres años perdiendo y haciéndole perder a nuestros alumnos el tiempo”, reconoció, porque “tuvieron tiempo para pensar y armar un plan de contingencia, pero la realidad es que no se han puesto a trabajar como corresponde”.

“Esta situación no se puede seguir sosteniendo porque en cualquier casa hay que comer, los servicios los tenemos atrasados, quien no los tiene cortado, el trabajador no aguanta más”, concluyó.