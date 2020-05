No sesionarán en Legislatura hasta que no paguen salarios y la visita de Antonena quedó cancelada

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En una reunión entre el vicegobernador, los diputados y el gremio se definió que no habrá sesiones hasta que Provincia no deposite los salarios. Sastre aseguró que no realizarán encuentros con escribanos.

La oposición pidió que frente a la determinación de no sesionar, se cancelen las convocatorias a Antonena y Alvaredo.

El gremio Apel volvió a ganar la pulseada y frente al retraso del pago de haberes, notificó a las autoridades que no prestarían ningún servicio dentro de la Legislatura.

Frente a este panorama y para no seguir tensando más las relaciones, el vicegobernador Ricardo Sastre planteó la suspensión de sesiones hasta que se normalice la situación y descartó encuentros mediante escribanos o virtuales.

Esta decisión también va en línea con las medidas preventivas frente al nuevo caso positivo de Covid-19 en la ciudad de Trelew, que provocó que el gobierno provincial retrotraiga la cuarentena a la fase 2, con cierre total de comercios en la zona de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Dolavon, 28 de Julio y Gaiman.

«Como siempre, el que puso la cara fue el presidente de la Legislatura y la diputada Casanovas, con quien mantuvimos reuniones para poder destrabar este conflicto. No tengo dudas del compromiso de Sastre, que aclaró que no se iba a sesionar si no era con los empleados», remarcó el secretario general de la Apel, Angel Sierra, una vez finalizada la reunión en la sala de Presidencia de la Legislatura.

Sierra reprochó que la reunión se desarrolle en Presidencia: «Esperamos a que bajen al hall central, pero tuvimos que subir. Estábamos todos apretados».

DEUDA Y AUTARQUIA SEGUIRAN ESPERANDO

La presencia del ministro de Economía, Oscar Antonena, quedó nuevamente trunca, después de que los diputados de Juntos por el Cambio y el PJ solicitaron cancelar la convocatoria.

«No tenía sentido que Antonena viniera si no vamos a sesionar y no vamos a tratar esos proyectos», confió a EL CHUBUT uno de los legisladores que estuvo presente en la reunión de ayer.

La visita de Antonena tenía por objeto despejar dudas sobre los avances en la renegociación de la deuda extranjera de Chubut y el proyecto de ley de autarquía financiera para el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

NO IRA ALVAREDO

El vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, estaba convocado para hoy a las 8:30 a la Legislatura en lo que sería «su primera prueba de fuego» para buscar consensos para ratificar el pliego que lo designa como máxima autoridad de la entidad.

La presencia de Alvaredo iba a estar enfocada en las experiencias profesionales anteriores, pero principalmente en una exposición sobre el horizonte a corto, mediano y largo plazo que busca implementar en el Banco del Chubut.

También iba a brindar precisiones sobre el fortalecimiento a los comercios y PyMEs en el marco de la pandemia. Como anticipó EL CHUBUT en una entrevista Alvaredo, habrá una fuerte inyección creditica para sostener el empleo y, según las primeras estimaciones, rondaría en los 2.000 millones de pesos en créditos blandos, señaló El Chubut.