Massoni no permite que trabajadores de Río Negro ingresen a Chubut a trabajar

Concejales de la localidad de El Bolsón solicitaron que algunos pobladores rionegrinos puedan ingresar a Chubut para realizar actividades laborales que, en su provincia, no están autorizadas pero sí en Chubut. El ministro de seguridad de Chubut, Federico Massoni, no estuvo de acuerdo con el pedido.

«Queremos tener un control estricto en el ingreso a la provincia. Hay un reclamo de parte de gente que no tiene la autorización en Río Negro para ejercer su profesión y quiere venir a la provincia a realizar sus tareas», comentó Massoni en principio. Y agregó: «La respuesta es que no somos la misma provincia, las normativas y las realidades son distintas. El planteo es que la comarca es una, que el comercio es único. Es todo muy lindo, pero no somos la misma provincia».

Por su parte, el edil bolsones José Caliva, destacó que “desde el poder central del Chubut no se ha hecho la mejor lectura de esta realidad y acá estamos planteando una alternativa propia y razonable para flexibilizar las exigencias y retomar la dinámica regional”, valoró.

Por su parte el ministro Massoni comparó la cantidad de casos positivos de Covid-19 entre Río Negro y Chubut y volvió a resaltar: «Lamentablemente la respuesta para ellos es que no van a poder ingresar a la provincia del Chubut».

José Caliva insistió con que “en El Bolsón ya no tenemos ningún caso de coronavirus positivo, ni circulación viral, lo que nos habilita esta herramienta de poder trabajar en esta vinculación comarcal y dar respuesta a la necesidad de la gente, en función de que el cuentapropista hace 40 días que no puede salir a ganarse el pan”.