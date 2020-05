Martín Ebene anunció detalles sobre la flexibilización de las actividades recreativas y deportivas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario de Gobierno, Martín Ebene, dio detalles de las medidas preventivas para la flexibilización de las actividades recreativas y deportivas, luego de la conferencia de prensa que brindó el intendente Sastre. “Son dos resoluciones que se dictaron en la mañana de hoy; una que tiene que ver con las actividades deportivas y recreativas tanto en clubes como instituciones como al aire libre y otra que tiene que ver con reformas en la normativa comercial” mencionó.

Por REDACCIÓN CHUBUT

En cuanto a los espacios cerrados, refirió que “abarca a todos los deportes ya sea practicados de manera autónoma o en una institución que se practiquen de forma individual; por ejemplo el tenis, el padel, el golf son todos deportes que se han habilitado para que se realicen dentro de las instituciones y a su vez los deportes individuales que se practican el espacios públicos el Municipio ha determinado un espacio, una zona, que es de la Zanja de Guardia hacia el Sur para este tipo de actividades como andar en bicicleta, correr, etc”.

GIMNASIOS

“En cuanto a gimnasios, los protocolos son distintos para cada actividad pero en líneas generales están habilitados todos los gimnasios donde se realizan actividades de musculación o aeróbica, no los que involucren algún tipo de contacto como los gimnasios de boxeo o de artes marciales. En los gimnasios de musculación los protocolos exigen una capacidad máxima de ocupantes por turnos como así también dividir las máquinas en estaciones para que no sean compartidas, determinados protocolos de desinfección. Las actividades aeróbicas que no comparten en su mayoría elementos con el resto básicamente también la regulación es en cuanto a la capacidad del espacio físico y el distanciamiento social permitido adentro.

Los puntos comunes de casi todos estos protocolos de la actividades deportiva que se realizan en espacios cerrados son justamente la capacidad máxima que normalmente está administrado de acuerdo a turnos y el proceso de desinfección para los elementos de uso común de todos los participantes y el distanciamiento dentro del espacio; esos son los ejes básicos de todos los protocolos.

Para garantizar que se cumplan todas estas premisas varía de acuerdo a la actividad y está en los protocolos específicos.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

“Las actividades al sur de la Zanja de Guardia no se pueden realizar de manera grupal, los profesores pueden facilitarles el material para hacer sus clases o su actividad física a cada uno de sus alumnos pero estos lo deben hacer de forma independiente garantizando el distanciamiento con el resto de las personas que estén realizando alguna actividad en esta misma zona” manifestó Ebene destacando que “esta medida está pensada justamente para un gradualismo de flexibilización del aislamiento como para de a poco activar algún tipo de actividad en la que involucre riesgo sanitario que podemos considerar dentro de lo razonable para los parámetros epidemiológico para que se puedan ir practicando.

INSPECCIONES

“Sin duda habrá inspecciones y como han sido parte las instituciones que nuclean a los deportistas o a los propietarios de los establecimientos donde se realizan estas prácticas deportivas han sido parte en el desarrollo del protocolo y en la confección de las normas que los habilita a poder trabajar de esta manera, obviamente son conscientes de los procesos de inspección que son necesarios para garantizar que se cumplan todas estas pautas que se han acordado”.

ESPECIFICACIONES

Con respecto a los vecinos de los barrios que quedan alejados del sector delimitado para realizar las actividades, el Secretario de Gobierno explicó algunas cuestiones: “la bicicleta es un medio de transporte como es un auto y está habilitada para circular dentro de la ciudad. No su uso de forma recreativa pero si uno está en su bicicleta dirigiéndose hacia el lugar donde se practica la actividad recreativa del ciclismo no tiene que haber ningún tipo de inconveniente siempre y cuando esté respetando el día en que puede salir conforme al calendario de los DNI, desde el trayecto de su vivienda, que lo tendrá que acreditar con su DNI, hasta el sector recreativo. Es una de las cuestiones que se están evaluando, consideremos que el transporte público llega a unos metros del sector, esa posibilidad existe de transporte”.

DESCENTRALIZAR

“En un segundo paso de esta flexibilización en actividades recreativas, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, justamente es ir descentralizando estos espacios; de momento hemos elegido un solo espacio bastante amplio porque también debemos recordar que dentro de las actividades permitidas también están contempladas las actividades náuticas y la pesca y por ende tenía que ser un lugar con acceso a la costa y lo hemos centralizado por una cuestión de facilitar el control.

Luego de las evaluaciones pertinentes y conforme a cómo vaya evolucionando la situación en la ciudad y el comportamiento social de los vecinos en cuanto al respeto por las normas establecidas nos va a ir permitiendo abrir otros puntos, similares a este, quizás más próximos a otros barrios que estén más alejados para que no tengan el inconveniente de tener que trasladarse pero recordemos que sigue vigente las salidas recreativas para niños y adolescentes y que gran parte de los adultos en su calidad de acompañante están saliendo de alguna manera y tienen la posibilidad de esparcimiento en ese sentido", señaló