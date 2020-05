Martín Alesi señaló: “Los chubutenses nos sentimos angustiados y defraudados por la clase política”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El juez Martín Alesi afirmó que se siente “triste e indignado” por el sufrimiento de los chubutenses. “Tengo reuniones online con muchas personas, y como todos, me doy cuenta que vivimos ahogados en una angustia colectiva profunda, provocada por la clase dirigente”, declaró a FM Sonyk de Rawson.

“Más allá de la responsabilidad de los políticos, hay un dolor en el pueblo porque votamos mal. Cometimos un acto de violencia terrible contra nosotros mismos”, analizó Alesi, quién ha ganado una enorme popularidad en ascenso desde que anunció su intención de volcarse a la política cuando finalice su etapa como juez.

El posible candidato a Senador Nacional en 2021 explicó que “los chubutenses votamos con fe y esperanza, y luego nos damos cuenta que hemos sido inmaduros, no exigimos a los candidatos que nos digan qué harán por nosotros si llegan al gobierno. Y ahora pagamos las consecuencias, porque nos defraudaron y ya les entregamos la suerte de nuestra familia, nuestros trabajos, las jubilaciones y la obra social, la educación de los hijos”.

Agregó que los políticos de siempre y los grandes empresarios siempre salen bien parados en la crisis, mientras que al pueblo le toca sufrirla.

Alesi disparó duro contra varios diputados provinciales. “Hay algunos legisladores que tienen mucha capacidad, pero otros no están a la altura. No pueden resolver problemas prácticos derivados de las medidas de fuerza del sindicato de trabajadores de Legislatura, como la falta de un taquígrafo en la sesión, el corte de los micrófonos o de la luz. Son como los pollos, les apagás la luz y se duermen”.

Al respecto, el juez dijo que “varios diputados se quejan, pero no les escuché una sola propuesta de acción o medida de gobierno para aliviar el sufrimiento que sentimos. Están dedicados al conventillo y no aportan ninguna solución”.

Subrayó que se precisa un gobierno provincial eficaz, que coloque a los chubutenses como prioridad y centro de la gestión, aunque en lo inmediato Nación debe brindar ayuda financiera. “El gobierno federal no puede limitarse a dar adelantos o préstamos que no alcanzan, porque Chubut no está en condiciones de devolver el dinero en unos meses. Necesitamos directamente aportes del tesoro nacional (ATN), no reintegrables, que los entrega el Ministerio del Interior, y también los fondos que maneja el Ministerio de Educación destinados por leyes nacionales a garantizar el pago de salarios de los docentes”.

Sobre el papel de algunos diputados y senadores nacionales, manifestó que cuando aterrizan en Buenos Aires y van al Congreso, se ponen a trabajar en políticas nacionales, olvidándose que tienen que tramitar un dinero no reintegrable para aliviar el sufrimiento del pueblo chubutense que los votó, como lo prevé la propia Constitución nacional. “Pidan de una vez lo que necesitan los chubutenses, empaticen con nuestra angustia”, reclamó Alesi.

Pidió que “Nación ayude y aporte más dinero, porque el gobierno federal tiene responsabilidades con lo que ocurre en Chubut, los chubutenses somos argentinos”.

Se mostró alarmado porque “los pobres son más pobres, y la clase media se está convirtiendo en los nuevos pobres. Si esto sigue así, algunos barrios de localidades de Chubut parecerán verdaderos campos de refugiados”.

Finalmente reflexionó: “Estoy convencido que vamos a salir adelante. La resiliencia es la capacidad de una persona de sobreponerse a una tragedia. Creo en una resiliencia colectiva, en que como sociedad no volveremos a equivocarnos con el voto, porque con esta crisis aprenderemos a votar bien, eligiendo a un candidato a partir de que nos convence su plan de gobierno, no porque le tenemos fe o cae bien. Hay que ejercitarnos, participar activamente en espacios de diálogo y debate, para saber bien qué medidas concretas necesita Chubut, y exigirlas en las propuestas electorales de los candidatos”.

Fuente: FM Sonyk de Rawson