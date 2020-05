Manifestaciones de Massa causaron malestar en el sastrismo 

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Manifestaciones que habría realizado el presidente de la Cámara de Diputados de Nación, Sergio Massa, serían motivo de cierto malestar que no ocultaron en el sastrismo. Durante una videoconferencia con empresarios, el líder del Frente Renovador habría apuntado contra el vicegobernador Ricardo Sastre, por algunas de las dificultades que atraviesa Chubut.

Massa, quien en las últimas semanas cobró mayor relevancia en la política chubutense por otros motivos, participó esta semana de una videoconferencia con siete cámaras empresarias del país, con el objetivo de organizar una asociación nacional que mantenga un diálogo más fluido con el poder central.

En ese contexto, habría existido un pedido concreto de ayuda para Chubut, atento a que la crisis en la provincia es muy anterior a la pandemia del coronavirus. La respuesta del diputado nacional habría sido muy breve y dura a la vez: testigos afirman que la acusación sería hacia el vicegobernador Sastre, indicando incluso que su rol no sería beneficioso para el gobierno de Mariano Arcioni.

No tardó nada en llegar la noticia al entorno del vicegobernador. A partir de ahí habrían surgido llamados telefónicos al principal despacho de Fontana 50 e incluso algún mensaje de whatsapp al propio Massa. Desde Casa de Gobierno en Rawson se habría optado por desentenderse de una situación que no buscaban, mucho menos cuando las relaciones no son del todo fluídas.