Luque: “Un mínimo contagio puede generar que se dé un contagio masivo como pasó en Córdoba”

Luego de lo ocurrido el domingo con la masiva salida de pescadores a la playa, quienes no respetaban el distanciamiento social, el intendente reiteró el pedido de responsabilidad a la comunidad para evitar contagios de coronavirus.

Con la llegada de la fase 4 donde comenzaron a habilitarse salidas de esparcimiento y algunas actividades deportivas, comenzó a notarse mayor movimiento en la ciudad, y con ello algunas postales de personas que no respetaban ni siquiera el distanciamiento social.

De esta manera, en diálogo con Crónica el intendente Juan Pablo Luque se refirió al tema y planteó que “venimos viviendo momentos de mucho nerviosismo, de tensión, de encierro, la gente estaba pidiendo tener algunas alternativas para tener esparcimiento, por eso le pedimos mucha responsabilidad a la comunidad”, y continuó: “En general la han tenido salvo excepciones muy puntuales y eso significa que al no tener circulación viral se puede comenzar de a poquito a que ese esfuerzo que hicimos todos tenga un premio que es empezar a soñar con tener la vida lo más normal posible, como teníamos antes de la pandemia”.

Sin embargo, Luque remarcó que “no hay que relajarse, el virus puede estar dando vueltas por cualquier lugar y en eso hay que tener mucho cuidado, una relajación puede implicar un problema grave pero es cierto que la gente se merecía un poco de distracción, esparcimiento y disfrutar el aire libre”.

Ante este panorama, el funcionario dijo que una situación dentro de las excepciones que planteaba fue lo que ocurrió el domingo, donde se concentró gran cantidad de pescadores en playas; “el día domingo no fue bueno y uno se enoja porque lo que pretende es cuidar la salud de la población y cuando uno ve que se junta mucha gente en un mismo lugar es donde puede existir el riesgo.

Un mínimo contagio puede generar que se dé un contagio masivo como pasó en Córdoba, donde de tener muy pocos se desparramaron casi 70 contagios, esto significa que después no lo parás mas, así son las pandemias y en esto trato de ser vehemente, que tengamos cuidado y no pasen situaciones como la del domingo” puntualizó.

Comercio

Respecto al sector comercial, Luque indicó que está en un 90 por ciento en movimiento dado que la mayoría de los rubros están trabajando, no obstante aclaró que “esto no significa que estén trabajando exitosamente o estén trabajando bien porque no está pasando, no hay dinero circulante, hay preocupación y está bien que la haya porque la situación es grave, pero hay otros rubros que no han podido abrir como gastronómicos, hoteleros, escuelas de danzas, gimnasios, que son sectores prohibidos a nivel nacional, pero el Municipio está ayudando, hemos dado más de 60 millones en préstamos para ese sector y en la medida de lo posible vamos a estar ayudando”.

Al ser consultado sobre el caso particular de la feria informal La Saladita Luque manifestó no estar de acuerdo con la reapertura, “son lugares donde se junta mucha cantidad de gente, por eso no están habilitados también los shoppings, por ahora vamos a seguir el monitoreo y ellos van a tener nuestro apoyo con la parte alimentaria para que puedan tener la posibilidad de que no les falte la comida” sostuvo.