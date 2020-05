Luque: “Con discusiones mediáticas, el Poder Legislativo y el Judicial no solucionan nada”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, opinó este mediodía acerca de la problemática relación entre ambos sectores del Estado chubutense en los últimos tiempos, y señaló que el diálogo es la única forma de acercar posiciones.

Del tema judicial, Luque dijo no estar de acuerdo con el nivel de tensión que hay dichos estamentos: “me parece que hay una situación que es en la que se encuentra económicamente la provincia, tanto con el Poder Judicial como en el Legislativo, donde lo que hay que buscar es el diálogo permanente”.

“Hay que tratar de ponerse de acuerdo entre los diferentes actores principales que tiene cada uno de los Poderes en nuestro país y en particular la Provincia del Chubut en la situación que vivimos. Me parece que la mejor manera de solucionar cada uno de los conflictos es con el diálogo y no con la discusión permanente”, señaló al aire por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Para Luque, es un error de Provincia no promover el diálogo entre el Legislativo y el Judicial

Y agregó: “creo que ese es uno de los temas más importantes en los cuales desde el gobierno provincial se está generando un error al no dialogar más de lo que se tendría que dialogar”.

“Falta diálogo y tratar de buscar entre los tres Poderes el ir permanentemente a una mesa para buscar las mejores soluciones para toda la gente, porque obviamente que con discusiones mediáticas no solucionan absolutamente nada”, concluyó.