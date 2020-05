Luego de dos meses, el shopping Portal de Madryn reabrió sus puertas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A partir de la Resolución firmada por el intendente Gustavo Sastre, ayer al mediodía reabrió sus puertas el shopping Portal de Madryn, uno de los últimos sectores comerciales que quedaban sin abrir en nuestra ciudad.

El centro comercial mantiene importantes medidas sanitarias y de seguridad, ya que cada persona que ingresa debe proveer datos personales como nombre y apellido, número de documento, domicilio y número de teléfono, para tener un registro preciso de quién ha estado en el shopping en el caso de que se presente algún caso de Covid-19.

Además, el personal de seguridad toma la temperatura a cada cliente que ingresa al centro comercial.

Obviamente, la apertura del Portal de Madryn ha generado importantes expectativas en los comerciantes luego de estar más de dos meses sin trabajar de manera presencial: “Esperamos que la gente pueda acercarse y lo que esperamos en esta época es vender para poder cubrir todo lo que tenemos que enfrentar”, dijo Pablo del local Only for Borders, quien contó que durante varias semanas “hicimos venta online pero se vende un porcentaje muy bajo de lo habitual”.

Andrea del comercio Corium contó que realizaron algunas ventas por Internet, pero no mucho: “Estábamos a la expectativa de la apertura porque necesitamos trabajar porque el sueldo de abril todavía está a mitad de camino.

Teníamos ganas de trabajar, es muy difícil la situación que estamos pasando a lo que se suma la incertidumbre, así que hoy más que nunca teníamos ganas de estar trabajando”.

Jessica, del local The Black, bregó por el hecho de que “la gente sepa que ya estamos abiertos, que se acerque al local y que todo se acomode. Hemos tratado de llegar a la gente por Internet, pero esperamos que acá adentro haya la misma afluencia que hay afuera”.

Cabe destacar que, en el caso de los comercios gastronómicos no se puede consumir en el lugar. Havanna trabaja bajo la modalidad take away y delivery, mientras que Mostaza solamente utiliza este último método.