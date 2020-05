Los trabajadores estatales saldrán este domingo a protestar en caravanas por todo Chubut

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los sindicalistas que se mantenían alejados de las protestas callejeras comienzan a reubicarse y ahora convocaron a caravanas por todo Chubut para reclamar el domingo por los salarios atrasados. Así lo confirmó desde la ATECh Santiago Goodman, quien reclamó la aprobación de la Ley Tributaria Extraordinaria.

«Le presentamos por escrito y le adosamos nuevamente al Gobernador, por si no lo conociera, el proyecto de Ley de impuesto a la riqueza, de la que llamamos Tributaria Extraordinaria en Chubut, porque entendemos que ahí sigue habiendo material para poder trabajar, más teniendo en cuenta las problemáticas económicas que está teniendo el mundo, la Argentina y la provincia», señaló Goodman.

Goodman agregó que «de ahí hay una parte de la que se puede sacar recursos, parece que uno tuviera Alzheimer porque lo tiene que repetir a cada rato, pero está claro que mientras seguimos hablando de lo que sucede aquí en Chubut, grandes sectores terratenientes no ponen un mango y la verdad que el Gobernador no hace nada, reconoce que no se cobran impuestos inmobiliarios rurales y se ríe de todos nosotros y todas nosotras».

«La caravana la convocamos para el día domingo a todos los trabajadores estatales. De hecho la vamos a ir organizado con cada uno de los compañeros y compañeras: trabajadores activos y trabajadores pasivos. Lo haremos desde los sindicatos en los pueblos en las ciudades y la característica que la misma va a tener es la de llevar en esa caravana el reclamo», señaló el titular del gremio docente.

En ese marco, Goodman enfatizó que «el formato que estamos promoviendo es el de caravana y seguramente cuando se organice en Rawson, Trelew, Comodoro, Madryn, Lagunita Blanca, Gastre, Lago Puelo o Esquel, tendrá la característica de cada uno de esos lugares. Lo que estamos convocando es a todos los trabajadores estatales, sean activos o pasivos y al resto de la comunidad en su conjunto, a que se manifiesten ante esta situación», afirmó.