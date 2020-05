Los senadores y los diputados realizan una mesa de trabajo para acordar alternativas viables

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La pandemia que estamos padeciendo ha venido a agravar situaciones preexistentes en el país, las que en la Patagonia Austral, tienen características aún más preocupantes.

Es en medio de esta realidad que las cámaras de diputados y senadores nacionales, mas allá de objeciones planteadas, han comenzado a sesionar con mecanismos que la extrema excepción que padecemos han habilitado por encima de cuestiones formales y cuyos resultados dependerán de la responsabilidad de nuestra dirigencia, publicó hoy diario El Chubut el análisis de Héctor Castro.

Este marco es propicio para formularles al conjunto de nuestros 8 representantes nacionales, un llamado a un trabajo coordinado que supere individualidades, que hasta el momento pocos logros provinciales y regionales han conseguido.

Nuestros diputados nacionales son 5 sobre un total de 257, o sea representan solo el 1.95% del total de integrantes de ese cuerpo. Un poco mejor estamos en senadores, donde sobre un total de 72, contamos con 3, o sea el 4.17% del conjunto.

Estos datos nos muestran el mayor peso que tienen senadores en su cuerpo y nos muestran que debe imponerse, por sobre cuestiones partidarias, una acción inteligente y seria del total de nuestros legisladores nacionales.

Tenemos experiencias de lo que habrían sido importantes proyectos presentados con la firma de solo un legislador, que no fue acompañado por ningún otro chubutense. La fracasada propuesta de contar con un régimen que nos dé competitividad productiva ante el sobrecosto laboral patagónico, es un ejemplo de como las propuestas no conjuntas, no lograron ni superar las respectivas comisiones. Como este habría varios casos que nos muestran el resultado de un trabajo no coordinado ni unido.

El traspaso de Nación a Chubut de las tierras de Península Valdés, solicitado formalmente en 2019 al presidente Macri con la firma de la mayoría de la dirigencia política y social de Chubut, en un documento único e histórico, que luego de registrar su ingreso en sesión de Cámara, hoy sus originales están resguardados en la Biblioteca de la Legislatura provincial. El mismo cuenta con las firmas de los gobernadores Néstor Perl, Fernando Cosentino, Carlos Maestro, José Luis Lizurume, Martín Buzzi y Mariano Arcioni. La falta de avances concretos en el tema es otra demostración más de la falta de efectividad chubutense ante la Nación.

Lo señalado son sólo ejemplos, fotos de situaciones, que debemos tener en consideración ante la necesidad de ir planteándonos en los diversos niveles, nacional, provincial y municipales, la delicada situación que post pandemia tendremos y que, para cuando ello llegue, deberemos tener consensuadas alternativas concretas para la generación de trabajo, actividad económica y desarrollo social ante el grave panorama que se nos presentará para reactivar nuestras economías.

Mesa de trabajo

En este marco contar con una mesa de trabajo, aquí reunida en Chubut, de nuestros senadores y diputados nacionales, será muy importante para consensuar posturas que, por el peso del conjunto y de habilidades y llegadas políticas, logren medidas que la provincia y la región de Patagonia Sur, con Santa Cruz y Tierra del Fuego estamos necesitando.

Esa será una de las acciones, no la única, para que cuando superemos la pandemia sanitaria tengamos alternativas y propuestas para la generación de trabajo, actividad económica y desarrollo social ante el grave panorama al que deberemos hacer frente para reactivar nuestras economías y sus fuentes de trabajo.

El avance en la constitución efectiva y permanente de un Bloque de Legisladores patagónicos también es fundamental para el logro de los objetivos que la región necesita para su desarrollo.

Una agenda

Sólo a modo de ejemplo, algunos temas que deberían ocupar nuestra atención para revitalizar el trabajo y la economía regional:

* Compensación del sobrecosto laboral patagónico para lograr competitividad de nuestras producciones patagónicas;

* Políticas de promoción para actividades industriales y de servicios;

* Un plan de desarrollo para la agricultura y ganadería que revierta el abandono de nuestros campos;

* Una política pesquera acorde con la importancia del recurso regional, que apunte a lograr competitivamente, la mayor incorporación de valor agregado a pescados y mariscos. No es posible que las exportaciones argentinas del sector en un 87% sean sin procesar y solo se procese el 13%. Así nunca tendremos trabajo acorde a nuestros recursos naturales;

* Definiciones en materia de minería y su rol en la generación de trabajo, desarrollo e impacto en la economía pública y privada regional;

* Retenciones y reintegros en nuestras exportaciones;

* Políticas y negociaciones internacionales, oportunamente iniciadas y luego abandonadas, que fortalezcan nuestras hoy afectadas cuencas hídricas;

* Conectividad en toda la provincia;

* Lograr la concreción del traspaso de las tierras que ilegal e inconstitucionalmente retiene Nación en el territorio de Chubut.

Los señalados son algunos de los temas que deberemos asumir y sobre los cuales necesitamos definiciones y propuestas conjuntas y concretas para cuando después de la pandemia sanitaria debamos enfrentar una pandemia laboral y económica que nos quedará con graves consecuencias para Chubut y su gente si no se actúa y trabaja desde hoy.

Por estas razones y sin echar culpas y responsabilidades hacia atrás, es que exhortamos a nuestros legisladores nacionales se constituyan en su provincia y conformen una mesa de análisis en busca de objetivos conjuntos, que les dé un mayor peso y logros concretos y no solo mediáticos, a nuestras representaciones parlamentarias nacionales, señaló El Comodorense.