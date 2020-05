Los niños y niñas con cáncer no corren mayor riesgo de contraer coronavirus

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Según investigadores del MSK Kids del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos, se ha descubierto que los niños con cáncer no tienen un mayor riesgo de infectarse por COVID-19. En esta nueva investigación, publicada en la revista ‘Journal of the American Medical Association Oncology’, además, de todos los niños con cáncer infectados, el 95 % tenía síntomas leves y no requería hospitalización.

Los médicos de MSK Kids también examinaron a niños asintomáticos con cáncer y encontraron solo un 2,5 % de índice de positividad, en comparación con casi un 15 % en sus cuidadores adultos. Solo la mitad de los niños con cuidadores positivos para COVID-19 dieron también positivo. Los investigadores también encontraron un sesgo sexual muy significativo, ya que la gran mayoría de las infecciones por COVID-19 se dan en varones. En conjunto, estos resultados sugieren que los niños con cáncer no son más susceptibles que otros niños a la infección o a los síntomas resultantes.