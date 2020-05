Los empleados de la legislatura anunciaron que estarán de paro por tiempo indefinido

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo confirmó en diálogo con Radio Chubut el secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos, Ángel Sierra.

El líder de la APEL sostuvo que técnicamente se trata de una retención de servicios por falta de pago y así se mantendrán hasta tanto no le abonen al menos parte de la deuda salarial.

Advirtió que si los diputados quieren sesionar igual con la participación de un escribano para que de fe pública de lo actuado y grabando las sesiones prescindiendo de los taquígrafos que lo hagan, pero que se atengan a las consecuencias.

Reconoció además que evaluaron en asamblea como organización gremial que si no sesionaban le hacen el juego al gobierno de Mariano Arcioni que no tiene a la legislatura en actividad, donde se expresa la oposición.

Sin embargo tras ver el resultado de la última sesión, que duró 8 horas y ellos estuvieron presentes a pesar de no cobrar, llegaron a la conclusión que no vale la pena porque no pasó nada trascendente.

Se mostró preocupado por la salida a la crisis y recordó que «vamos a entrar al mes 6 del año y solo se pagaron 2 masas salariales completas», señaló Radio Chubut.