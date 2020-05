Los comodorenses en cuarentena duplicaron la cantidad de reciclables

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En el marco de la Campaña SE-PARAR, Urbana Higiene Ambiental destacó que los comodorenses separaron 58% más reciclables en el primer cuatrimestre de 2020, con relación al mismo período del año anterior. Aun con el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia de Coronavirus, la clasificación de residuos que se inició de forma masiva en 2016, logra mejorar su resultado a lo largo del tiempo.

Desde el inicio de la campaña, Urbana promueve la concientización y el interés en la separación de residuos domiciliarios a fines de disminuir el impacto ambiental y mostrar que una gran parte de éstos puede ser recuperada y reinsertarse nuevamente en procesos productivos. “Hemos detectado que durante la cuarentena, la gente continuó clasificando en sus casas. Al estar más tiempo cumpliendo con el aislamiento social, decidimos brindar consejos y charlas para aprender en familia”, indicó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana.

De acuerdo con los últimos balances de residuos analizados, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Urbana informaron que, gracias al compromiso y accionar de la comunidad, se duplicó la cantidad de reciclables que llegan a la Planta de Tratamientode Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) entre enero y abril del presente año. “Esto implica menos contaminación para el ambiente, por eso quiero felicitar a todas las personas que realizan esta actividad y mantienen el compromiso a lo largo del tiempo. Nuestra tarea es, además de mantener la higiene de la ciudad, motivar esa responsabilidad y acompañamiento”, señaló el gerente general. “Comodoro ha logrado duplicar la separación de elementos reciclables en un 58%, esto se debe a la correcta utilización de los denominados iglúes o Puntos Verdes distribuidos en toda la ciudad. Esta herramienta es un factor fundamental dentro de la campaña de separación, ya que la comunidad se acerca a dejar los reciclables.”

El mayor volumen de reciclables lo aportó el vidrio, que durante el primer cuatrimestre del 2020 contabilizó una evolución del 47%. El nylon fue el segundo elemento que más creció entre períodos, con un 35% y el papel y el cartón mejoró 25%. Si bien el aluminio tuvo un resultado favorable, con 15% más que en 2019, es uno de los materiales que todavía no se separan en gran medida. “Con estos valores podemos confirmar que duplicamos la cantidad de reciclables que recibimos en el Parque Ambiental. Estos datos son positivos, los números reflejan que la información que brindamos está funcionando, porque cada día hay más gente buscando un iglú para depositar los materiales. Notamos un cambio en los hábitos de consumo y una mayor clasificación de residuos en origen” afirmó Levan Macharashvili, gerente general de Urbana.

MÁS COMPROMISO

La separación en origen es un eslabón fundamental en la gestión integral de residuos, es decir, separar los residuos domiciliarios en sucio-húmedo y limpio-seco posibilita que no todos los materiales se descarten sino que algunos de ellos se recuperen e ingresen a nuevo ciclo productivo. El papel, cartón, plástico, vidrio y nylon, en mayor medida, reducen hasta un 50% de la bolsa de basura y eso impacta directamente sobre el menor caudal de desechos que se vierten en los rellenos sanitarios.

“No todo es basura, Separá!”, es la 5ta campaña sobre separación de residuos que impulsa la empresa. “Esto nos lleva a otra realidad, no todo tiene que ir al cesto de residuos, no todo lo que desechamos ya no sirve” comentó y preguntó ¿cuántas veces nos hemos preguntando en qué podemos transformar un frasco de vidrio o una botella pet? Para que el mundo deje de consumir sin sentido es necesario que la gente entienda el daño que le está haciendo al medio ambiente si no separa y recupera los residuos”, manifestó.

CONSEJOS “EN CUARENTENA”

Urbana brinda desde el inicio del aislamiento originado por la pandemia, las siguiente recomendaciones para el tratamiento de los residuos en el hogar:

Sacar la basura JUSTO antes de que pase el recolector, en una bolsa bien cerrada y depositarla en un cesto con tapa.

Separar los reciclables y mantenerlos en casa. Limpios y secos, no ensucian ni producen mal olor.

Reducir el tamaño de los reciclables.

No dejar residuos voluminosos en la vía pública, ni restos de poda.

¿CÓMO SEPARAR LOS RECICLABLES?

Iglú Verde:

Plásticos: botellas, bolsas, envases, sachets, bidones, tapitas, potes, vajilla descartable, papel film.

Telas: ropa, retazos, manteles, sábanas, trapos.

Metal: latas, llaves, candados, papel aluminio, grifería, ollas, (elementos de acero, aluminio, plomo, zinc, cobre, bronce).

Cartón, papel: diarios, revistas, folletos, guías, sobres, facturas, formularios, carpetas, cuadernos, tetra-brik, cajas, rollos de papel.

Iglú Azul:

Vidrio: botellas, envases, vasos, platos, frascos (enteros, no rotos).