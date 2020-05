Linares: “Tenemos dos pandemias, la del virus y la del gobernador Arcioni”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, apuntó al gobernador Arcioni por los conflictos salariales, institucionales y políticos que se viven simultáneamente en la provincia.

Al analizar el panorama que se vive en una provincia «plagada de conflictos» como lo es Chubut en la actualidad, Carlos Linares no dudó en señalar que «claramente un gobernador que no dirige los hilos de la provincia causa este tipo de problemas», y remarcó que Mariano Arcioni «tiene problemas internos, con la Justicia, con la oposición; me parece que los equivocados no son todos los demás sino el propio gobernador».

Asimismo, el ex intendente de Comodoro deseó que Arcioni haga una lectura de todo esto porque «el destino de 600 mil chubutenses está en manos de las decisiones que pueda tomar él, sean acertadas o no».

Linares señaló en diálogo FM La Petrolera que en la actualidad «hay un tema político e institucional muy grave, donde los poderes Legislativo y Judicial no están funcionando hace muchísimo tiempo», e indicó que estamos ante la presencia de «un gobernador que quiso mandar decretos por la ventana» y que «no sólo intervino sobre la Justicia y el Legislativo sino también sobre el Banco de la Provincia del Chubut».

En ese sentido, apuntó: «Están pasando cosas muy graves y así lo dicen en el mismo bloque del oficialismo donde la mayoría no concuerda con esto que está haciendo el gobierno provincial», y finalizó declarando que «en este momento de dureza es donde la política tenemos que trabajar unidos con la cabeza puesta en solucionar los problemas y no traerles más de los que ya tienen».