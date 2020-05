Linares: “Se tiene que juntar el Estado con los privados, trabajadores, sindicatos y generar un gran acuerdo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El referente del Frente de Todos en Chubut hizo un exhaustivo análisis sobre la realidad de Chubut y Argentina, en el que no faltaron las críticas a la actual administración provincial.

El también excandidato a gobernador lanzó críticas durísimas hacia el Gobierno provincial y planteó que el actual panorama que se vive en Chubut es muy complicado desde lo político y lo económico.

Además, reiteró que su conductora política natural es Cristina Fernández de Kirchner y elogió lo hecho por el presidente Alberto Fernández hasta el momento: “fue muy acertado priorizar la vida por sobre la economía”, dijo. También habló sobre sus aspiraciones políticas a futuro. En este sentido, no descartó una posible candidatura el año próximo para convertirse en senador.

El primer tema que tocó el exintendente y referente del PJ en la provincia fue la actualidad económica y política de la provincia, algo de lo que Linares habló en distintas ocasiones. No es nuevo que se muestra como un férreo opositor al gobierno de Mariano Arcioni.

En su momento, meses antes de que las elecciones para gobernador se concretaran, el exintendente advirtió que en Chubut se iban a suceder una serie de hechos que podrían ser catastróficos para la economía provincial. “Yo siempre digo lo mismo. Prefiero ganar una elección diciendo la verdad y no ganarla mintiendo”, planteó.

“Lo mismo que dije en campaña, hoy lo sostengo. No me equivoqué con el pronóstico que hice. En Chubut hay un problema institucional muy grande.

Tenemos un gobernador que claramente no conduce los destinos de la provincia, que no puede o no sabe cómo hacerlo, la verdad es que no sé cuál es el porqué. En nuestra provincia no funciona la salud, tampoco la educación, mucho menos la justicia o la seguridad. Hay un grave problema institucional con la justicia y una fuerte pelea con la Legislatura, un vaciamiento de poder enorme.

Y lo peor es la gravedad económica en la cual está inmersa Chubut. Arcioni fue partícipe necesario en esto. Por ganar una elección firmó cosas que se sabía iban a llevar a la provincia a un caos, pero eso no le importó. Hoy estas cosas se están pagando y muy caro”, sostuvo Linares.

¿Hay salida para la crisis que enfrenta Chubut?

Muchos se preguntan lo mismo, pero nadie parece tener una respuesta a este interrogante.

La situación que se vive en Chubut es muy compleja y la presión que tienen actualmente los gobernantes es mucha. El eje de la tormenta está en el conflicto con los trabajadores estatales, que no perciben sus haberes en tiempo y forma desde hace varios meses. Sin ir más lejos, el jueves por la mañana un grupo de jubilados se manifestó en las afueras del edificio que tiene la obra social SEROS en Comodoro, en calle Yrigoyen, para reclamar por salarios adeudados y el mal funcionamiento de la obra social. Y para este domingo están previstos otros reclamos.

En este sentido, Carlos Linares volvió a plantear la necesidad de un acuerdo entre los sectores más importantes de la provincia, al menos hasta que se logre salir a flote y se pueda lograr un repunte económico. “Hay que tener en cuenta cómo se gestó la deuda de Chubut.

Esto empieza con Mario Das Neves tomando 100 millones de dólares de deuda, después Buzzi tomó otros 250, y por último, Das Neves tomó 650 más, lo que hizo un total de 1.000 millones de dólares de deuda para la provincia. Yo siempre digo que uno no le tiene que tener miedo a las deudas, porque si uno las tomó en pos del progreso, de invertir en obra pública, en salud, en cosas que en definitiva hagan al bien de la provincia, entonces no hay que tener miedo.

Una deuda no es un problema, siempre y cuando sea una deuda controlada, cosa que no sucedió en Chubut. Está muy claro que acá se endeudaron para ir pagando el déficit de la provincia. Hoy ese déficit es de 3.000 millones de pesos todos los meses. Yo pienso que la salida a todo esto es hablar con la realidad, manejar los números.

Acá hay que juntar a todos los sectores y generar un acuerdo político y social, por lo menos hasta que podamos sacar la cabeza afuera del agua. Se tiene que juntar el Estado con los privados, trabajadores, sindicatos y generar un gran acuerdo”.

“Hoy los trabajadores estatales no cobran porque la provincia hizo un gasto que claramente no puede controlar ni asumir.

Los chubutenses vamos a tener que hacer un gran sacrificio, todos los sectores, pero esto tiene que ser a corto plazo. Hay que plantear la posibilidad de que en pocos meses esto se termine, tenemos que sacar la provincia adelante, cueste lo que cueste, y todos tenemos que ser partícipes de esto. Chubut es una provincia de enormes riquezas, siempre estuvo entre las primeras exportadoras del país, no puede ser que hoy tengamos la deuda que tenemos.

Esto va a causar dolor; lamentablemente nos han llevado a una situación de la cual va a ser difícil salir. Pienso que la gran deuda de esta provincia es que nunca se le habló con la verdad a la gente”, agregó el exmandatario local.

“En Comodoro tuvimos autodeterminación para lograr independencia económica”

Otro de los temas que abordó el exintendente de Comodoro fue la realidad socioeconómica del Municipio que le entregó a Juan Pablo Luque para que gobernara durante los próximos cuatro años.

En este sentido, resaltó la idea de la independencia económica que logró la ciudad con el paso de los años y la nueva camada de hombres y mujeres de la política que puede observarse en el municipio petrolero. “Juan Pablo le va a poner toda su impronta al gobierno y una mirada futurista que hoy es muy necesaria en Comodoro”, sostuvo.

“Yo estuve cuatro años como viceintendente y otros cuatro como intendente. Hoy puedo estar más que orgulloso del estado en el que está hoy el Municipio de Comodoro Rivadavia, no solo en cuanto a lo financiero, sino también en otras áreas, como por ejemplo la obra pública.

En Comodoro hemos hecho muchas cosas a pesar de lo que nos tocó en los últimos años. Tuvimos que enfrentar la emergencia hídrica y climática más grande de toda la historia de la ciudad, los vaivenes de la economía y cuatro años de un gobierno como el de Macri. Hoy tenemos uno de los municipios mejor administrados de este país. Estoy seguro de que la gestión de Juan Pablo (Luque) va a ser mucho mejor que la nuestra”, planteó.

Una mirada importante para cuidar los recursos

Por otra parte, el exmandatario comodorense destacó la figura del actual intendente, quien fue su compañero durante cuatro años frente al Municipio de Comodoro. “Juan Pablo es una persona que viene caminando al lado de un proyecto político.

Empezó siendo concejal, después le tocó ser viceintendente y ahora intendente. Le va a poner toda su impronta al gobierno y una mirada futurista que hoy es muy necesaria en Comodoro. Por supuesto, en el camino se va a encontrar con algunos sinsabores y problemas cotidianos.

Desde hace años que en la ciudad tenemos una mirada importante en cuanto al cuidado de los recursos. Gracias a esto, hoy podemos ayudar a la salud pública y trabajar todos juntos para atravesar esta dura pandemia que nos tocó enfrentar, podemos brindar créditos para nuestras Pymes y más cosas. En Comodoro tuvimos autodeterminación para lograr independencia económica, que no es algo fácil de conseguir, pero al transcurrir los años lo pudimos lograr”.

“Arcioni detesta la política y a los más necesitados”

En la misma línea de análisis y poniendo el foco en el gobernador, Linares analizó la figura del mandatario y lanzó críticas muy fuertes. “Nunca vi un desgobierno tan grande como este. Creo que el único responsable de esta situación es el gobernador de la provincia”, disparó el referente del PJ de Chubut.

“Arcioni no salió de Chubut Somos Todos porque nunca hizo política. Cuando Mario Das Neves se fue de este mundo, él (por Arcioni) no tardó demasiado en desconocerlo. Detesta la política y a los más necesitados, no tiene una mirada hacia una provincia igualitaria. Yo insisto con esto, uno de los grandes errores de Mario fue apuntar a un vicegobernador que hoy terminó siendo lo que es”, planteó el entrevistado.

En este sentido, Linares brindó su propia definición de política, recalcando que “la política es otra cosa, es estar al servicio de la gente y pensar en el bienestar general de todos, no hacer lo que está haciendo este gobierno. Yo ya tengo 58 años, me afilié al partido cuando tenía 17 y nunca vi un desgobierno tan grande como este. Creo que el único responsable de esta situación es el gobernador de la provincia. Me parece que se enamoró de un poder que no tiene.

Le mintió a todos los chubutenses. Yo tengo la tranquilidad de poder caminar a lo ancho y a lo largo de la provincia y ser recibido en todas partes. Creo que el Justicialismo tiene que trabajar fuertemente para ser una opción importante en Chubut y luchar para alivianar las cargas de los trabajadores que tan mal la están pasando”.