Le robaron el vehículo a un repartidor en el centro de #Trelew

Fue este viernes a la tarde cuando –según la policía—lo dejó en marcha afuera de un local comercial al que entró a dejar un pedido de unas bandejas de ensalada. El hecho ocurrió antes de las 18 en las inmediaciones de Julio A. Roca y avenida Fontana.

Testigos del episodio aseguran que vieron cuando un desconocido se subió al utilitario y se fue. Se trata de una Renault Kangoo, de color gris, chapa patente LBI 136. En el momento del robo los shows de Massoni ya no estaban y la zona estaba liberada. Es que Massoni solo sale hacer un shows por día pero se olvida de cargar de nafta los patrulleros. Da adicionales para que la tropa no se le revele pero no llena los tanques de combustible.