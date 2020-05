La temporada de cruceros por ahora no sufrió modificaciones

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Sin embargo, este contexto de pandemia de Coronavirus pone un gran signo de interrogación sobre lo que podrá ocurrir con respecto a ellos: “Hemos hablado con las agencias marítimas, con los armadores de los barcos y los arribos los siguen manteniendo.

Con toda la flota parada, ahora que no pueden hacer la temporada del Mediterráneo, Hemisferio Norte y Caribe, el problema económico para las empresas es muy grande y ellos van a seguir manteniendo los anuncios que tienen en nuestro puerto.

No sabemos si llegarán el cien por cien, eso no se puede confirmar, pero por ahora no hay ninguna orden de que van a dejar de venir”, explicó Héctor Ricciardolo, director Comercial de la Administración Portuaria Puerto Madryn (Appm).

Cadena Económica

Para esta temporada hay anunciados 40 barcos que llegarán con un total de 93.660 personas entre cruceristas y tripulantes, un número muy importante en relación a temporadas anteriores. “A la ciudad le deja mucha plata, a la región también porque esta gente paga los ingresos a las reservas faunísticas provinciales, adquieren bienes en la ciudad, van al médico, a las confiterías, a los museos. Todas las actividades que hacen, en mayor o menor medida, dejan algo de plata. Es una cadena muy grande”.

Imprecindible

El hecho de tener parados los barcos en esta época hace que las empresas vean casi como imprescindible hacer la temporada en el Hemisferio Norte para dentro de unos meses: “Hay muchas empresas, como Norwegian, que están pidiendo algún tipo de salvataje o sino tendrán que ir a convocatoria. La situación es muy complicada”. Cabe destacar que esta temporada comenzó a venderse hace unos dos años, por lo que, en ese sentido, la pandemia no afectó a la hora de adquirir los tickets.

Protocolos sanitarios

En cuanto a los protocolos sanitarios, pensando de acá a cinco meses, “vamos a ir afinando todos los puntos con los especialistas de la salud. Hay que tener en cuenta que estos barcos también están en Buenos Aires, van a Ushuaia y siguen a Chile. Es un trabajo en conjunto, ya se había empezado en febrero y se seguirá en esa postura intensificando todas las medidas para no tener problemas”, cerró Ricciardolo.