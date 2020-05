La Subsecretaría de Educación Municipal comenzó a generar contenido para los alumnos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El subsecretario de Educación del municipio, Marcelo Galichio se refirió a la generación de contenidos a través de la web para los alumnos de las escuelas municipales, con contenidos tecnológicos, a la vez que se genera un intercambio entre docentes y alumnos a través de Whatsapp.

Por REDACCIÓN CHUBUT

El funcionario municipal anunció que “se viene un canal de Youtube de parte de la Subsecretaría de Educación, igual al que tiene Cultura y Deporte, van a estar en este canal todos los trabajos que van a enviar los profes de Educación Tecnológica y van a abarcar a todos los niveles, inicial, primario y secundario, una vez por semana se van a enviar trabajos, los profes van a recibir las contestaciones, le van a dar una devolución de esos trabajos, pero además también lo vamos a hacer a través de Whattsapp, que sabemos que es el medio donde más conectividad tenemos, que más acercamiento hay entre el docente y el alumno, entonces, además de estar en esta página, en este canal de Youtube, a través de la página de la municipalidad, también van a ser los trabajos enviados por Whatsapp”.

Respecto a los contenidos, Galicchio indicó que “Educación Tecnológica es todo lo que tiene que ver con el aporte tecnológico al desarrollo de nuestras vidas, como estar en contacto con la tecnología pero para hacernos más fácil nuestra vida diaria, en el marco de la educación en general, es la educación para seguir aportando saberes a los chicos, estamos enviando esta tarea que también tiene una particularidad, va a ser a través de videos, donde uno va a poder ver cuál es la problemática y también le vamos a enviar la resolución luego de que uno haya corregido, así que la idea es completar y tratar de simular lo más parecido a un aula, entre esta ida y vuelta entre el alumno y el docente, que sabemos que en el único lugar en que refleja y tiene equidad educativa es el aula, no son ni estas tecnologías, ni estos métodos por los cuales nos podemos comunicar, sabemos que el aula es la única equidad que tenemos, primero por qué no sabemos si todos tienen conectividad, no sabemos si todos tienen el artefacto tecnológico para desarrollar esto, pero sobre todo no sabemos si tienen a quien consultarle estas tareas complejas, pero entonces, esto nunca va a reemplazar al aula, siempre digo que va a ser una ayuda pero no va a poder reemplazar al aula, donde el profesor tiene toda la ayuda pedagógica para poder darle al alumno y resolver estos problemas”.

La plataforma ya está disponible a través de la web oficial de la Municipalidad de Puerto Madryn, señaló El Chubut.