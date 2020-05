La Secretaria de Cultura de Brasil minimiza los crímenes de la dictadura

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«Siempre hubo tortura, yo no quiero arrastrar un cementerio. La humanidad no para de morir, si hablas de vida, por otro lado hay muerte. ¿Por qué mirar hacia atrás?», expresó Duarte anoche en una entrevista en vivo a la cadena de noticias CNN Brasil.

«Hay que mirar hacia delante, hay que amar el país. ¿Cobrar cosas que han pasado en los años 1960, 1970, 1980? Chicos, tenemos que ir hacia adelante», propuso Duarte y se puso a entonar un himno de la selección brasileña campeona del Mundial de Fútbol 1970, en plena dictadura.

Al ser cuestionada sobre los crímenes cometidos durante los 21 años que gobernaron los militares, un periodo que el propio presidente, Jair Bolsonaro, reivindica, Duarte se puso a hablar del líder nazi Adolf Hitler y del soviético Joseph Stalin antes de volver a decir que no quiere cargar un «cementerio de muertos» en sus espaldas.

Duarte, de 73 años, al frente de la Secretaría que supo ser el Ministerio de Cultura, también se refirió a la pandemia de coronavirus, que en Brasil ha dejado casi 10.000 muertos y 135.000 infectados.

«Quien se queda arrastrando filas de ataúdes no vive. Creo que hay una morbilidad en este momento. La Covid-19 está trayendo una morbilidad insoportable», expresó.

Al ser consultada sobre por qué la Secretaría que comanda no se expresó sobre la muerte por coronavirus de personalidades destacadas de la cultura, Duarte señaló que «el reconocimiento existe o no existe. Ellos no necesitan de la Secretaría de Cultura».

Si definiera «qué es importante para la memoria de las personas, puedo poner en la página de la Secretaría un obituario», dijo poco antes de dar por finalizada la entrevista después de ver un video en el que una actriz criticaba la gestión de su cartera durante la pandemia.

«Yo tenía tantas cosas que decir y ustedes están desenterrando muertos», vociferó Duarte y dio por terminada la conversación.

Duarte, con una larga trayectoria en teatro y televisión, suplantó a fines de enero a Roberto Alvim, destituido después de emular al jefe de la propaganda nazi Joseph Goebbels en un video institucional.