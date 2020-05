La postergación de los Juegos Olímpicos me permite llegar de la mejor manera

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde el comienzo de este año, Joaquín se planteó un exigente entrenamiento para llegar de la mejor manera a la cita olímpica. «Este año teníamos previsto tres subidas a Cachi previo a los Juegos y cuando estábamos realizando la segunda preparación, entrenando para el Campeonato Mundial de Medio Maratón, comenzaron a suspenderse las competencias» destacó el atleta esquelense.

Modificar el tatuaje y terminar su casa

Lo que no muchos saben, es que Joaquín no sólo llevaba la marca olímpica en sus pies; sino que también en la piel. Aprovechó a tatuarse el logo de los Juegos Olímpicos y «Tokio 2020» como su marca personal, había conseguido estar presente en el máximo evento deportivo del mundo. «En un primer momento cuando me enteré que suspendían los Juegos me había agarrado una decepción total, porque el sueño de cualquier atleta es estar en un Juego Olímpico. Tener la marca y que justo se suspenda, pensé que iba a ser muy difícil volver a conseguir otra marca para los próximos Juegos. El alivio lo sentí cuando informaron que solo lo postergaban para el 2021», aseguró.

«Si bien se van a postergar un año, se van a realizar», agrega. «Dentro de todo lo malo que está pasando a nivel mundial por la pandemia, creo que la reprogramación era necesaria. Va a ser un tiempo que nos permite a nosotros llegar mejor a la competencia».

Arbe explicó que la preparación fue modificada porque los objetivos cambiaron. «Con mi entrenador decidimos tomar este año como perdido. No creemos que habiliten ninguna carrera importante en lo que queda del año: El Mundial, el Ibero y los Juegos este año no se van a hacer, así que ya descartamos eso. Le comuniqué mi decisión de aprovechar los trabajos que me iban surgiendo de albañilería para poder tener ingresos de esa manera, porque sinó no puedo seguir con el objetivo personal de terminar mi casa propia este año. La idea es planificar el trabajo deportivo para el año que viene y las competencias importantes».

«Teniendo en cuenta que estábamos en cuarentena que no se podía salir a entrenar recurrimos a pedir un favor a través de las redes sociales y solicitar una cinta para entrenar en casa. Con esta ayuda, sigo la preparación en casa, aunque sabemos que este año ya prácticamente no tenemos objetivos importantes».

La tristeza de ver cada vez más lejos su sueño, se convirtió en optimismo para el atleta. Concentra su atención en su proyecto familiar en este momento, para dedicarse de lleno al deporte en el 2021.

Recordemos que el pasado 22 de octubre quedó marcado en la historia del deporte chubutense. El Maratón de Buenos Aires ubicó a Joaquín en 6° lugar y a Eulalio «Coco» Muñoz 7°(subcampeón y 3° en el Campeonato Sudamericano). Nunca un atleta argentino había corrido tan rápido la prueba. Arbe, en aquella oportunidad, finalizó los 42 KM en 2:11:02, logrando la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mientras trabaja como albañil Arbe también aseguró que «es fundamental el apoyo de Chubut Deportes en estos casos porque al no tener competencias por dinero y no poder viajar a correr, yo pierdo muchos ingresos de premiación o los sponsors que me pagan por hacer podio».

«Hoy ya no me afecta mucho porque puedo aprovechar este año para terminar lo de mi casa y el año que viene dedicarme 100% a entrenar. Eso significa que quizás llegue en mejor forma para el año que viene».

«La idea era ir bien al Mundial de Medio Maratón para tenerlo como parámetro para los Juegos, pero ante la suspensión del Mundial decidimos cambiar la planificación para correr en Pista. Aprovechamos el entrenamiento en Cachi para poder correr en Pista y a los pocos días también se suspenden los Gran Prix Sudamericanos, los campeonatos Nacionales y el Ibero que se hacía en España; cuando ya se suspendieron todas las actividades de abril, mayo y junio nos quedamos sin carreras por preparar».