La nieve no impidió protesta de estatales en Esquel

El temporal de nieve no aplacó el reclamo por el atraso salarial de los trabajadores viales y docentes en las puertas del Banco del Chubut. La convocatoria fue hecha por el Sitravich y Atech junto con CTA, en el marco de la Mesa de Unidad Sindical.

El tránsito en Alvear, en las manos ascendentes y descendentes, frente al Banco del Chubut se vio interrumpida por varias horas por la protesta y debido a las bajas temperaturas los trabajadores realizaron una fogata en plena calle, con presencia policía a metros del lugar.

«Queríamos visibilizar nuestro reclamo, mostrar que estamos presentes, que la mesa de unidad sindical sigue unida», manifestó Martín Pena, secretario general de la regional Oeste de Atech.

A la hora de la protesta aún el Gobierno no había anunciado el depósito para completar el tercer rango. El dirigente gremial apuntó que «sólo una parte del salario cobraron hasta ahora muchos compañeros, parte que después se terminó llevando la tarjeta de crédito y los préstamos porque estamos todos endeudados. Hay muchos compañeros que no tienen un centavo y lo que estamos reclamando es tener el salario en tiempo y forma, y no estar cobrando pedacitos aún de febrero».

SITUACIÓN DESESPERANTE

Por su parte, el secretario adjunto de Sitravich Esquel, Hugo Fuertes dijo que «Cittadini será el responsable de lo que pase con las rutas provinciales tras la caída de nieve».

«Recibimos información de que ha nevado en todas las localidades y hacemos responsable a Nicolás Cittadini y al gobernador Arcioni por el estado de las rutas y la situación de los pueblos del interior que queden aislados», afirmó el dirigente gremial.

Agregó que «la situación es desesperante en dos sentidos, por un lado por el atraso salarial pero también por la falta de insumos y por el mal estado del parque de máquinas en Vialidad Provincial que complica el operativo invernal. No tenemos sal para tirar en las rutas, no hay anticongelante ni cubiertas para los vehículos», expresó.