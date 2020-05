La fugaron a Suiza: Confirmó el Banco Mundial

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El viernes 14, con el San Valentín, se presentó la renuncia al Banco Mundial de Penelopi Goldberg, luego que el organismo se negara a publicar un informe que elaboró, donde comprueba que cuando un país recibe asistencia financiera del exterior, los desembolsos coinciden con picos en los depósitos de ese origen en bancos de Suiza.

“La Argentina enfrenta una crisis autoinflingida” considera el informe que aquí compartimos y que fuera abordado por el digital Nac&Pop.

Uno de los técnicos que participa de la misión del Fondo Monetario Internacional que arribó a Buenos Aires esta semana, le confesó a su interlocutor, un funcionario del gobierno, que encontraba evidente que la deuda, en las condiciones en las que se contrajo, nunca podría ser pagada.

El presidente Alberto Fernández pretende que el organismo repita esa idea en un comunicado oficial. Ese es el objetivo de máxima de la estrategia trazada, en coordinación con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La crisis de crédito era parte del plan, estiman en la Casa Rosada.

Se ejecutó para condicionar al sucesor de Mauricio Macri si el oficialismo perdía las elecciones a pesar de los miles de millones que aportó el FMI a la campaña. Pero también como excusa para llevar adelante las reformas que Cambiemos quiso implementar desde el día uno pero no pudo hacer por una correlación de fuerzas insuficiente: convertir el slogan “Hay un único camino” en una realidad de tanto tomar deuda en condiciones impagables.

Ese plan tuvo dos autores intelectuales: la administración Macri en la Argentina y la gestión Christine Lagarde en el Fondo. Una pieza clave de la estrategia era permitir la fuga de capitales: por eso el gobierno de Cambiemos levantó todas las barreras a la salida de divisas del país y el FMI no le exigió que hiciera nada al respecto antes de desembolsar el dinero, contradiciendo al artículo VI de su estatuto, como remarcó esta semana CFK.

En tanto que los Fondos de Inversión que aprovecharon esas circunstancias para embolsar ganancias que cuadruplican, o más, los valores del mercado internacional, deberán pagar el costo de ese riesgo, porque no solo conocen el modus operandi si no que forman parte de una estafa global. “Las fugas representan en promedio un cinco por ciento de la ayuda entregada a ese país”, estima el informe, según reporta el pasquín filokirchnerista The Economist.

Una de las supervisoras del trabajo de Goldberg durante su paso por el BM fue la actual titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Este informe fue publicado por NAC&POP: (1) Pinelopi «Penny» Koujianou Goldberg es una economista griego-estadounidense, el economista jefe del Banco Mundial y ocupaba el cargo de presidente nombrado del Profesor Elihu de Economía en la Universidad de Yale. Fecha de nacimiento: 1963 (edad 57 años), Atenas, Grecia, su campo: la Economía. se educó en la Universidad de Yale, Universidad de Stanford y la Universidad de Friburgo. recibió el premio «Beca Guggenheim» en Ciencias Sociales, Estados Unidos y Canadá.

La Nac&Pop escribió al respecto que fue “confirmado por el BANCO MUNDIAL (World Bank. Organismo Oficial de la ONU) que certifica con máximo poder fedatario el delito denunciado por Cristina y ratificado por Alberto. Lo que planificaron y ejecutaron durante el gobierno de Macri es un acto de máxima criminalidad financiera, en perjuicio directo del Pueblo y la Nación Argentina.

“Esta crisis del crédito que nos obliga al default, ha sido planificada. Por eso están interviniendo los máximos pesos pesados de la geopolítica mundial. En el World Bank o Banco Mundial esta semana pasada, se produjo una Crisis de Directorio, por la que renunció su economista en jefe Penelopi Goldberg . La criminalidad de estas bestias ha tocado su punto máximo con los idiotas serviles del macrismo. Que por baratijas vendieron el país” Omar Seijo, autor de la nota.