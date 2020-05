La Emergencia pasó a comisión, pero los concejales se cruzaron por la tarifa de la Cooperativa

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En una sesión maratónica de más de cinco horas, el Concejo Deliberante de Trelew el proyecto de Ordenanza 3025/20 del Poder Ejecutivo Municipal que declara la Emergencia Laboral y Social en la ciudad y la Económica y Financiera del municipio tomó estado parlamentario y pasó las comisiones de Hacienda y Asuntos Legales. La oposición rechazó un nuevo aumento tarifario a la prestadora de servicio y el oficialismo le contestó que está suspendido, pero que en todo caso en una ordenanza anterior está contemplada una actualización trimestral y automática.

“No estaban cumplidos los plazos. No se nos permitió discutir que este aumento tarifario se hace sin tener en cuenta el congelamiento planteado al respecto”, criticó el concejal justicialista, Leandro Espinoza.

“La decisión no debe estar en manos de una empresa, en este caso la Cooperativa, sino de la gente representada por los legisladores y por el intendente”, remarcó.

También reprochó que “el expediente de los Residuos Patológicos ingresó el 17 de marzo, un día después del cierre de la suspensión legislativa, y tomó estado parlamentario el 4 de mayo”.

“Esta estrategia de cajonear los expedientes para no analizarlos ni discutirlos son graves errores que dañan al Consejo Deliberante. Estos artilugios no generan confianza en los vecinos, no contribuye a la ya desgastada imagen que tienen los poderes legislativos. Le solicitamos al intendente y a todo su espacio político que revean su accionar, se debe cumplir con la palabra, no se puede decir una cosa y hacer totalmente lo opuesto”, cuestionó.

La edil oficialista Graciela Correa le respondió que “si bien hubo un cese de la actividad, se estableció que la Secretaría Legislativa garantizare una cantidad mínima de personal para recepcionar los expedientes: la actividad legislativa no fue suspendida en su totalidad y todos los ediles podían acceder a los expedientes”.

“Pretender que el municipio incumpla con un contratos compromete su responsabilidad ante eventuales reclamos judiciales y económicos”, sostuvo Correa.

Por su parte, Oscar Villarroel fundamentó que “en la ordenanza anterior que estableció la estructura de costos contemplaba la actualización trimestral de parte de la Cooperativa”.

“Siempre se trabajó el expediente, tenían todos los elementos legislativos para realizar un planteo. Fue presentado en este Concejo a la vista de todos”, replicó

“Sorprende que se pretenda desconocer una ordenanza o un convenio que ya estaba firmado. No sabemos si esta fórmula es la más conveniente, pero esto es el resultante de los cuatro años del gobierno nacional, en los que se retiraron los subsidios y se dolarizaron las tarifas”, profundizó.

En tanto, la presidenta del bloque oficial, Lorena Alcalá señaló que “el ex diputado y concejal (por Espinoza) conoce como está funcionando la Cooperativa. Parte de su equipo y ex concejales votaron a favor del Fondo de Sustentabilidad”.

“No vamos a ser los que perjudican a una institución que ya viene golpeada desde hace años como muchas en la Provincia”, aseveró.

“Se nos ha presentado la documentación que fue girada ante el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), que manifestó que los índices y las aplicaciones son correctos. Son medidas para seguir funcionando, para mejorar las redes de una ciudad que crece todos los días”, argumentó.

Respecto del incremento en el canon de la recolección de los residuos patológicos, otro tema que generó el debate de este lunes, Alcalá destacó que “la empresa hizo inversiones millonarias para brindar un servicio con tecnología de punta y ajustado a las normas ambientales de nuestra ciudad. Tiene una moderna planta, emplea un sistema mixto y un horno pirolítico y un auto clave de la marca líder de Latinoamérica”.

Respecto del proyecto de Ordenanza de la Emergencia Laboral, Social, Económica y Financiera, la concejal del Partido Por Trelew, Mariela Flores Torres, solicitó que se aclare la validez de los das iniciativas que elevó el ejecutivo.

“Se ha agregado al proyecto original un nuevo proyecto que propone modificaciones, los dos están incorporados”, aclaró el presidente del cuerpo, Juan Aguilar.

La próxima sesión quedó prevista, según calendario, para el próximo jueves 28 de mayo a las 9.30.