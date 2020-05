La «Chechu» le quiere dar a los trabajadores de Sedamil solo 600 pesos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En relación a la reunión que tuvimos hoy con la Ministra Cecilia López Otorola, la Ministra de Acción Social de la Provincia, que ya salió a decir de los medios que vamos a cobrar 3000 pesos por 3 meses por parte de provincia.

Quiero hacer una corrección, si bien ella salió hablar , ella lo da por sentado y aparentemente no va hacer la única ayuda que vamos a tener la provincia, va hacer un poco complicado nos meten un poquito en complicación, el modo que va hacer y estar atentos de cómo llevar a cabo y les voy a detallar lo que dijo provincia.

Tengamos en cuenta que provincia primero decidió dar para SEDAMIL, para los 300 empleados mensualmente, 180.000 mil pesos, el embrollo esta en como dividir esos 180.000 pesos por mes en trecientos trabajadores que fue el pedido que se hizo inicialmente bien sea en ayuda monetaria o ayuda con bolsa de alimentos.

La única manera de ayudar dice la Ministra a 300 personas de un solo viaje es por intermedio de un decreto elevado a un concejo deliberante y todo el ritmo burocrático que puede llevar meses, y dijimos obviamente que no es favorable esperar a siete o diez meses para cobrar esa plata necesitamos ya, la única posibilidad que nos dejaba ella es hacer un pedido para 60 personas, el máximo que tiene tope ya para que se mediato inmediato relativamente mediato sea dentro de 20 días que eso salga.

Es decir que la Ministra salió a decir en los medios que por tres meses a 60 personas se le va a dar 3000 mil pesos y se llega es la única manera que se llega a 180000 por mes hasta diciembre como dice la ministra que sea hoy en la nota que dio, lamentablemente nosotros quedamos atados a unas complicaciones para tratar de sacar de salir esa plata de la cuenta de 60 personas el banco que la vamos a tener que elegir nosotros, es una complicación porque de alguna manera tenemos que dividir 180000 mil pesos para todo el personal SEDAMIL que si uno saca la cuenta y se hace el otro dice que para todos es una miseria pero bueno lamentablemente lo que salió de provincia y obviamente tomarlo o dejarlo.

Estuvimos hablando con ella bastante tiempo le dejamos claro también no fue fácil. Tengo que hacer otra cosa pero bueno parece que ya se cerró así pero no porque claro nadie no porque nadie lo podrá ni nada sino que los cerro así y lamentablemente es una persona que viaja todo el tiempo para volver a a sentar en Trelew pues costo .

La Ministra dice 3000 mil pesos para los operarios por tres meses no es así son 3000 mil pesos y por 3 meses pero para 60 operarios que así es la única manera que da el monto qué provincia va a poner para SEDAMIL por mes hasta diciembre. Así que bueno y ahora nos pusimos en comunicación y también estuve en una reunión y tenemos que ver la manera de hacer de hacernos con esta plata para nosotros y ver la manera de aprovechar a lo más pronto posible.