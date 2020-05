La Atech pidió una reunión urgente con la nueva ministra con extenso temario

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), exigió a Perata una «reunión urgente» para analizar una extensa agenda de temas vinculados a incumplimientos del Gobierno provincial.

Los puntos que encabezan los reclamos están vinculados a la exigencia del pago de los salarios correspondientes al mes de marzo (tercer y cuarto tramo) y abril completo.

ERRORES EN LIQUIDACIONES

Además, solicitan precisiones sobre «los errores en las liquidaciones de las complementarias por pago de cláusula gatillo», ya que «en todas ha habido omisiones de cargo, pagos parciales o directamente no se han abonado». Otro de los ejes medulares del requerimiento es conocer los motivos por «la baja de horas correspondientes al Club de Ciencias; la baja de Talleres en la Escuela Nº 7709; y la no designación de cargos que no se habían cubierto al 15 de marzo en el nivel inicial, primerio y modalidades».

Por otra parte, Goodman advierte que «no se han abonado a los docentes que trabajaron en el denominado programa ‘Escuela de Verano’ y en el ‘Operativo Evaluación Ingreso’».