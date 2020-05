Italia reportó 70 muertos y 593 nuevos casos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Italia registró 70 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, la mitad que ayer miércoles, y la cifra total asciende ya a 33.142, según los últimos datos de Protección Civil.

Los nuevos contagios son 593, algo superior a ayer aunque en la misma línea, y un tercio de estos casos son de Lombardía, la región que ha sido más duramente golpeada por la epidemia.

Más de 150.000 personas ya se han curado, y actualmente siguen siendo positivas cerca de 48.000, aunque solo están hospitalizados con síntomas 7.379, y los ingresados en cuidados intensivos ya son menos de 500 en todo el país.

No a los “pasaportes sanitarios»

El ministro de Asuntos Regionales italiano, Francesco Boccia, rechazó este jueves la idea del “pasaporte sanitario”, propuesta por varias regiones italianas para los viajes durante este verano en pandemia, y consideró que sería inconstitucional.

“Una región no puede adoptar medidas que obstaculicen la libre circulación de las personas. Y si luego los científicos dicen que no hay pasaportes sanitarios, pues no los hay”, refirió el ministro en la Comisión para el Federalismo Fiscal de la Cámara de Diputados.

Boccia aludió al artículo 120 de la Constitución, que prohíbe taxativamente “instituir aduanas de importación o exportación o al paso de personas” entre regiones en Italia.

La región de Cerdeña (sur) propone crear “pasaportes sanitarios”, es decir, certificados de negativo al coronavirus para los turistas que lleguen a la isla desde el 3 de junio, cuando en Italia habrá libertad de movimiento entre regiones.

La idea, también barajada por la otra gran isla de Italia, Sicilia (sur), tiene por objetivo limitar las posibilidades de contagio, pues estas dos regiones sureñas están entre las menos afectadas por la pandemia, mucho más virulenta en el norte del país.

La propuesta será tratada en la Conferencia Estado-Regiones de mañana aunque se da por descontado que el Gobierno, que tiene la última palabra, la rechazará.

Italia se encuentra en plena fase de desescalada y desde el próximo 3 de junio, tras casi tres meses, se permitirá el movimiento entre regiones y se abrirán las fronteras exteriores a ciudadanos de la Unión Europea, que no deberán cumplir cuarentena.

Preocupa sin embargo la situación en Lombardía y Piamonte (norte) por el repunte de las infecciones reportado en los últimos días, por lo que no se descarta un “Plan B” para su reapertura.

Se espera que el próximo viernes el Ministerio de Salud ofrezca los datos sobre la curva epidemiológica a raíz de las aperturas del pasado 18 de mayo, cuando se permitió la reanudación de la práctica totalidad de sectores del país y el desconfinamiento de la gente.