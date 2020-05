Italia espera una “respuesta europea” para la reapertura de fronteras

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

«Para la reapertura de fronteras hace falta una respuesta europea, porque si se actúa de forma distinta y desorganizada falla el espíritu europeo, y se derrumba la Unión», escribió el canciller, Luigi Di Maio.

El gobierno italiano exigió hoy una «respuesta europea» uniforme a la reapertura de las fronteras dentro del espacio de libre circulación sin pasaportes del continente y criticó la decisión de los países que anunciaron que vetarán el ingreso de sus ciudadanos.

«En estos días he escuchado mucho sobre Italia. No me parece el momento de generar controversia, pero quiero decir una cosa claramente: exigimos respeto», escribió el canciller italiano, Luigi Di Maio, en Facebook.

Los fuertes dichos de Di Maio se dan luego de que Grecia anunciara ayer que no permitirá el ingreso de ciudadanos de Italia y de otros países muy afectados por el coronavirus cuando reabra sus fronteras el 15 de junio.

Italia abrirá sus fronteras, sin necesidad de cuarentena, a partir del miércoles 3 de junio para todos los turistas de Europa y el Reino Unido.

«La paciencia tiene un límite, y también entiendo que la competencia entre Estados es legítima, siempre que sea saludable y justa. Porque hay un hecho que afirmo con orgullo: Italia es hermosa, única, tiene maravillas locas, playas fantásticas. Y lo más probable es que no tenga rival», agregó luego el canciller.

Además de permitir la entrada de turistas europeos, Italia habilitará el miércoles los desplazamientos dentro de su país, luego de que el gobierno diera ayer el visto bueno al informe epidemiológico semanal que mostró que las 19 regiones y las dos provincias autónomas tienen un índice Rt de transmisibilidad de coronavirus menor a 1.

De cara a la reapertura europea, Di Maio anunció también que hará una gira por Alemania, Eslovenia y Grecia la semana próxima, para explicar que Italia «no acepta listas negras».

Con más de 33.000 víctimas desde el inicio de la pandemia, Italia entrará el miércoles 3 de junio en una de las últimas etapas de la salida de las medidas de restricción vigentes desde el 10 de marzo, señaló Télam.