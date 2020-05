Involucran a «La Chechu» Otarola en causa de extorsión

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se trata del contador Martín Sandoval, que relacionó con la causa a la ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, de quien fue asesor hasta noviembre del año pasado. Aclaró que si bien en principio la masajista lo amenazó con difundir videos de dos sesiones que ocurrieron en octubre del año pasado, después le exigió dinero para no revelar supuesta documentación que lo comprometían en su labor de funcionario. El hombre hizo la denuncia y la entrega de dinero fue propiciada por el fiscal del caso, aunque reprochó que no detuvieron a su extorsionadora y tampoco le secuestraron el celular de las comunicaciones. «Estoy viviendo una situación de miedo», aseguró.

“En realidad soy víctima de una extorsión, el martes recibí un mensaje de WhatsApp en el que me decían que tenían información y videos, que me tenía que comunicar a otro teléfono y que me iban a explicar el motivo”, contó Sandoval en diálogo con Radio 3.

“Me comuniqué con otro teléfono, pero esta persona me dijo que había llevado a reparar su aparato y le habían robado unos supuestos videos de una sesión de masajes que yo había tenido en octubre del año pasado. Fui a dos sesiones, pero justamente dejé de ir porque en una de las sesiones esta mujer me hizo un ofrecimiento a cambio de dinero”, aseveró el contador.

“Le contesté que no tenía nada que ocultar, pero cambió la versión y me dijo que tenía audios en los que yo decía cosas comprometedoras. En ese momento yo trabajaba en la Legislatura como asesor de la diputada Torres Otarola”, reveló.

“Seguí con la conversación y ella aseguraba que en realidad estaba siendo “apretada” por unos terceros”, indicó.

“Continuamos con el ida y vuelta de mensajes, quedamos que el miércoles a la mañana a ella le iban a informar que documentación le iban entregar y dónde teníamos que ir a dejar el dinero, unos 35 mil pesos”, relató Sandoval.

“Esto tiene una connotación política porque yo había recibido como una supuesta amenaza de entre líneas de la ministra de Familia (Torres Otarola), cuando el jueves pasado dijo que no quería que saliera cuestiones a la luz de los funcionarios que habíamos dejado la cartera porque teníamos esposas e hijos. Esto sumado a que desde un Facebook trucho también me habían amenazado con cuestiones que tenían que ver con mi trabajo en el Ministerio”, acusó Sandoval.

“Se me vino a la cabeza las declaraciones de la ministra, llamé a mi abogado y empezamos a atar cabos de la situación, con lo cual decidimos hacer la denuncia el miércoles a la mañana en la Fiscalía y continuar el juego de la extorsión”, señaló.

“Fui a entregar el dinero a pedido del mismo fiscal que nos explicó que para que se configure la extorsión y hacer el allanamiento había que entregar del dinero, llevamos los billetes a la policía, se tomaron los datos e hicimos la operación de intercambio a las 18.30, al final le entregué a la masajista 20 mil pesos”, precisó.

“Supuestamente a las 19 era el encuentro de esta persona con un tercero a cambio de la información, un sobre con documentación, audios y videos, cosa que nunca ocurrió porque en el operativo de la Brigada de Investigaciones la única persona involucrada era la mujer”, afirmó.

“A las 4 de la tarde el fiscal me dijo que iban a detener a la persona e iban a recuperar el secuestro del dinero, pero en el medio del allanamiento los efectivos se quedaron sin señal, a la chica la dejan en libertad y tampoco le secuestraron el celular de donde se habían hecho las principales comunicaciones”, cuestionó sobre la diligencia judicial.

“Cuando hice la denuncia y me preguntaron los motivos, aclaré esta situación del seguimiento del Facebook por cuestiones laborales y lo llevé por ese lado porque lo de las sesiones había pasado en octubre y era raro que quisieran extorsionarme por los masajes”, analizó.

Consideró que pudo haber habido influencias políticas en el procedimiento: “a las 10 de la noche recibí mensajes del mismo número y la mujer no había sido detenida”.

“En el intercambio que tuvimos día previo a la entrega del dinero, la mujer hizo alusión que tenía relación con la actual ministra de Familia y posteriormente al secuestro de los elementos, cuando se volvió a comunicar, ella me dijo que iba a juntar toda la información que tenía y se la iba a pasar a Cecilia, ese audio también ya está circulando por todos lados”, expuso sobre posibles vínculos de la masajista con la actual ministra de Familia.

Consultado si podría ser una especie de venganza porque tenía elementos de determinadas irregularidades en la cartera de Otarola, explicó que “fuimos dos personas de la Cordillera que nos fuimos del Ministerio, pero tampoco denunciamos irregularidades, sino que expusimos los motivos por los que nos habíamos ido”.

“Después se conocieron algunas irregularidades como la del personal que cobra y no está en la Provincia, la semana pasada se originó la situación de esta subsecretaria del Ministerio que volvió de Buenos Aires y no cumplió la cuarentena. Y entonces nos quieren culpar de estas irregularidades a nosotros”, recalcó.

“Es llamativo que el jueves pasado la ministra haya dicho en una radio que no quería que salieran a la luz cuestiones relacionadas con ex funcionarios para proteger a las familias”, apuntó.

Contó que “la relación se quebró en el momento que yo decido dar un paso al costado del Ministerio porque no se cumplieron cuestiones que me habían prometido en el momento de mudarme a Rawson”.

“Me habían dicho que me vaya tranquilo porque iba a disponer de una vivienda y de los viáticos para poder venir a Esquel a ver a mi familia, pero incluso terminé compartiendo una casa con otras siete personas”, reprochó.

“Estoy viviendo una situación de miedo por lo que viene pasando, la verdad que no sé con qué me voy a encontrar. Estos de las denuncias por un Facebook trucho con información falsa y ahora lo de la extorsión, no es para nada cómodo, sobre todo para el entorno familiar”, admitió Sandoval.

“Tiene prohibición de acercamiento en todo sentido, pero en un primer momento no la respetó, porque media hora después del procedimiento me llamó para decirme que sino levantaba la denuncia va a mostrar más documentación, lo que se configura como una doble extorsión”, dijo sobre la masajista.