Indignación entre los empleados de Casino Club: cobraron sólo el 25% del salario básico

El rubro de juegos de azar, junto con los bares y boliches bailables, será posiblemente uno de los últimos que retome sus actividades normales tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el pasado 20 de marzo en todo el país. La situación financiera de todos los rubros que estuvieron cerrados o trabajando de manera restringida se resintió notablemente, y varias fueron las medidas adoptadas desde el Gobierno Nacional para tratar de llegar con asistencia económica a estos sectores. Una de ellas apuntaba a cubrir parte del salario de los trabajadores de estas empresas para evitar despidos. En este contexto, además, patronales y gremios negociaron reducciones salariales que permitan sobrellevar la situación a todos los actores.

En este escenario, trabajadores de Casino Club se encontraron este viernes con la desagradable sorpresa de una importante reducción salarial cuando vieron depositados sus haberes en el banco. Y es que más allá de las reducciones acordadas, la empresa les liquidó los sueldos tomando como base el sueldo básico, y no el neto, como se había establecido con el gremio.

Según explican los trabajadores, desde la empresa les habían indicado que percibirían el 75% de sus haberes, de su salario neto (incluyendo caja de empleados), pero la empresa decidió liquidarles sólo el 25% del salario básico, esperando que el resto lo pague el Estado Nacional por medio de la Anses en la cuenta de cada trabajador.

Si bien dejan en claro que, de no realizarse el aporte desde Anses, la empresa abonará en los próximos días el resto de lo pactado, la indignación de los empleados radica en que el importe que toman de base para calcular el pago salarial no es el haber neto, como fue pactado, sino un básico que es mucho menor.

«Los trabajadores de Casino Club, nucleados en el gremio ALEARA, hoy nuevamente se sintieron estafados. Luego de un arduo reclamo por un acuerdo entre el gremio y la empresa por el cual solo percibirían el 50% de sus salarios, llegó una noticia más alentadora el acuerdo había sido mejorado y percibirían el 75% de su salario neto», relatan en un comunicado.

Mencionan que el comunicado gremial establecía «cambios en el acuerdo firmado por el 50% con Casino Club. El Gobierno decretó el lunes 20 del corriente (por abril) el pago del 50% para los trabajadores del sector privado. Las empresas de más de 800 empleados aún no han sido notificadas. Pese a que no han recibido aceptación de la ayuda ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), lo acordado con Casino Club S.A. para los meses de Abril y de Mayo es de un 75% de los salarios netos de cada Categoría incluyendo la caja de empleados, y el compromiso de sostener la plata actual de trabajadores. De confirmarse la ayuda ATP se hará por medio de Anses directo a la cuenta bancaria de cada trabajador, será sobre los sueldos netos del mes de Febrero y en los próximos días informará la fecha de cobro. Y en ese caso, la Empresa liquidará el 25%. Es decir, si el Estado ayuda con el 50%, la empresa pondrá el 25%. En aquellos casos que entre la ayuda estatal y lo que ponga la empresa no alcanza el 75% de algunas categorías por el tope de 2 salarios mínimo vital y móvil, será la empresa la que adicione el faltante hasta alcanzar el 75%. Y claro está que si finalmente el Estado no ayuda, será la empresa la que pague el 75%. Por todo lo que implica la liquidación de sueldos y aún no conociendo que hará el Estado con la ayuda mencionada, la empresa liquidará como adelanto de haberes el 25% el jueves 7 y completará el 50% restante con ayuda estatal o sin ella, a más tardar el miércoles 13».

Más allá de las fechas de pagos de haberes o de quién los realice, el comunicado gremial es claro en el sentido de que los cálculos se realizarían sobre el salario neto, lo que finalmente no ocurrió, reclaman los trabajadores.

«Hoy cuando fueron al cajero se encontraron con la no grata SORPRESA de que la empresa pagó solo el 25% del salario a sus empleados, pero no del salario NETO sino del BÁSICO», continúa el texto difundido por los empleados.

Además, remarcan que «Casino Club pagó este jueves solo a algunos trabajadores el 25 por ciento del salario básico otros aún siguen esperando. De esta manera, los empleados se encontraron con muy poco dinero en sus cuentas, en ningún caso superan los 10.000 pesos».

Por otro lado, remarcan que la empresa no recibirá la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) debido a que «no pudo cumplir los requisitos que exigía el Gobierno nacional y este no la incluyó en el programa. Por eso deberá pagar el 75 por ciento de sus propias arcas». Pero, reclaman los trabajadores, esto debería ser sobre los sueldos netos, y no sobre los básicos, como lo han hecho.