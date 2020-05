Guías de Turismo de Chubut, entre la preocupación y la incertidumbre de no saber cuándo podrán trabajar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Chubut solicitan apoyo para atravesar la compleja situación provocada por la pandemia mundial: «Sin turismo, cero ingresos», señalan.

Hoy son 290 los guías empadronados en la provincia, señalaron a EL CHUBUT.

Es sabida la dificultad para el retorno a la actividad turística en medio del avance del coronavirus. La llegada del turismo es su fuente de ingreso y hoy en día no solamente no pueden volver a trabajar, sino que viven en la incertidumbre de no saber cuándo lo van a poder hacer.

La mayoría de los guías de turismo son trabajadores independientes y monotributistas, que dependen exclusivamente de la llegada de turistas para generar trabajo.

En consonancia con el resto de las asociaciones del rubro en el país, los guías chubutenses se habían sumado al pedido hacia el Estado nacional para ser incluidos en las medidas de asistencia económica.

«Estamos preocupados. Realmente necesitamos del acompañamiento del sector público y privado», afirmaron desde la AGP Chubut.