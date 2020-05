Goodman: “La asistencia de 5 mil millones es un respiro que durará 10 minutos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario General de ATECh, en dialogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3, se refirió a la asistencia de 5 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional para la provincia del Chubut.

El gremialista expresó “Una masa salarial hoy por hoy está, holgadamente, por encima de los 4 mil millones de pesos, no es algo muy simple tener estos datos hoy en Chubut, yo si tengo los datos de educación y el último mes, no pagado aún, que es abril, lo que es liquidación de salarios únicamente, representa 2.300 millones de pesos”.

Sobre esta misma línea recordó “los 25 mil pesos que se abonaron el otro día al tercer rango, no es la totalidad del salario; de la totalidad de los docentes quienes cobraron su salario completo del mes de marzo fueron el rango 1 y 2, representan el 48% de los trabajadores. El resto de los trabajadores está en el rango 3, el cual aún no se termina de pagar y no sabemos cuándo será”.

Respecto a la asistencia económica de Nación a la provincia del Chubut expuso “Nos prestan 5 mil millones de pesos, a devolver en tres meses, y tenemos un déficit de 2,700 millones de pesos, a eso súmale que hay que devolver 5 mil dividido 3”.

“Cualquiera de estas pseudo salidas no es salida de nada, va a seguir hundiéndonos en un pozo”, agrego Goodman.

Asimismo Goodman dijo “Todos queremos que el Gobierno Nacional pueda intervenir con fondos para que se pueda resolver la problemática salarial que tiene la provincia del Chubut, ha salido este fondo fiduciario con esta característica, que hay que devolverlo en tres meses sin intereses”.

Continuando sobre la crisis económica de la provincia el gremialista manifestó “El gobierno cree que con este respiro de 5 mil millones que le da Nación, de un fondo fiduciario a devolver en tres meses sin intereses, le da aire, le da aire por 10 minutos hoy”.

“Esto inyectará dinero que hoy no existe, pero la verdad es que no resuelve el tema de fondo”, expresó Goodman.

Al ser consultado respecto a los pedidos de los gremios para que el gobernador renuncie dijo “Yo no lo pido, yo firme el año pasado, cuando muchísimos otros no lo hicieron, lo hice junto a Raúl Belcastro, yo quiero ver a todos esos que hablan, hablan patrañas”.

Sobre este tema dijo “Los únicos que firmamos el pedido de juicio político por ante la Legislatura de la provincia del Chubut, una semana y media después de que fallecieran en la ruta Jorgelina y Crisitina fuimos nosotros dos, nadie más”.

Por ultimo expresó “tenemos compañeros que están pasando hambre y estos tipos salen a decir nada, porque diariamente eso es lo que sucede”.

Fuente: El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3