Goodman: “Intentamos hablar con el gobernador y no nos convoca”

Santiago Goodman, secretario general de ATECh, informó a través de Radio Chubut que “intentamos hablar con el gobernador y no nos convoca, intentamos hablar con el ministro, tampoco nos convoca”.

Afirmó que “Meiszner, a diferencia de otros en el Gobierno, quería resolver el conflicto. Capaz que tenga mayor capacidad política y eso es lo que entiende el Gobierno del Chubut”.

Sobre la crisis que vive la provincia del Chubut, Goodman explicó que “ni el gobierno provincial ni los legisladores tienen una idea acabada de cómo se sale de esto”.

Educación y bancos de Chubut

Para Goodman en materia educativa “hay poca acción por parte del Estado en resolver la situación de la educación especial. Sé de casos de docentes de grado que están junto con especiales que han realizado tareas, y cuadernillos que han hecho entre los docentes para llevarle a los alumnos”.

En el caso de los bancos, Goodman explicó que “todos los préstamos que se tiene por débito del Banco del Chubut, nunca cedió con estos préstamos y las tarjetas de crédito, ahora dicen que todos los meses habían que comunicarse con el Banco del Chubut… con lo difícil que es esto”.

Agregó, el secretario general de ATECh que “los acreedores de Chubut son los mejor pagos de este país porque ellos cobran cuando nosotros todavía no cobramos”.

Mensajes en Twitter

