Garzonio: «Arcioni paga el déficit con más endeudamiento»

El ex ministro de economía, Alejandro Garzonio, expresó que no conoce a plenitud la situación de Chubut, pero afirma que el Plan de Renegociación de la deuda de la provincia “tiene que ir de la mano con el nacional. Cada 8 años estamos en la misma situación de endeudamiento”. Ello trae como consecuencia déficits anuales se cubren con endeudamiento para la Argentina.

Garzonio afirma que “es un momento difícil para Arcioni, pero el ajuste lo está haciendo el sector privado, son el ejemplo que debe tomar el Estado”. Por lo que, es difícil comprender cómo la crisis generada por la pandemia no afectó al sector público y a los bancos”.

El plan de negociación de la deuda debe tener “otras medidas para no volver a caer en lo mismo”. Además, prevé que “las regalías petroleras en poco tiempo no van alcanzar para cubrir la gran demanda que existe”, señaló el ex ministro de economía.

La gobernación de la provincia no ha demostrado como encarar las medidas necesarias para atacar el desfinanciamiento. “No podemos depender de variables externas para equilibrar los números. El auxilio financiero ayuda pero a fin de año vamos a estar en la misma sino saneamos las cuentas”, concluyó Garzonio.