Fernán Quirós expresó que la salida de los niños no debería influir en la curva de contagios

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró esta mañana que las caminatas que a partir de mañana podrán realizar los niños y adolescentes junto a uno de sus padres según la terminación del documento del adulto y en un radio de 500 metros de su casa, no deberían afectar la curva de contagios de coronavirus en la Ciudad si se cumplen las normas previstas.

«Es muy importante decirle a la gente que cada uno debe controlarse, las normas son para todos y el que incumple pone en riesgo no solo a su familia, sino al resto de la sociedad», explicó Quirós en una conferencia de prensa.

El ministro detalló que se trata de «una caminata con niños, que no deben jugar con otros niños, que no es para ir a la plaza, ni para hacer un picnic, y si mantenemos el distanciamiento del resto de las familias que pueden salir en ese momento, no habrá inconvenientes».

Sobre los controles de estas nuevas actividades que se podrán realizar los sábados y domingos cuando están cerradas oficinas y otros comercios, indicó que «se van a controlar con indicadores que tenemos en la Ciudad».

«Hasta ahora las personas se han comportado de manera apropiada y confiamos en que lo van a seguir haciendo, el cumplimiento de la cuarentena en la sociedad ha sido masivo, y esta actividad es una hora por día que no debería modificar esas conductas», explicó Quirós y dijo que «esos indicadores van a ser lo que defina si vamos a segur con estas medidas o no» y reiteró que de ser necesarios «se volverá para atrás» en la flexibilización de la cuarentena.

Sobre los geriátricos, el ministro indicó que hay 22 residencias para adultos mayores con 170 casos confirmados, y que hasta son 43 los fallecidas por Covid-19.

Además, confirmó 81 nuevos casos en las últimas 24 horas en barrios vulnerables, donde los diagnósticos positivos de coronavirus ascendieron a 972, con 9 fallecidos.

Por otra parte, el funcionario porteño fue consultado por los casos de Covid-19 en el área Metropolitana y dijo que «no conoce en detalle al distribución de casos en la provincia de Buenos Aires, pero que la cantidad de casos es la misma, pese al aumento de los últimos días» detectado en la Ciudad.

«Trabajamos en conjunto con el ministro (de Salud bonaerense, Daniel) Gollan porque esta es una enfermedad que va a tener una problemática Metropolitana. Siempre digo, si el virus vino de Wuhan a Buenos Aires, como no va a ir de un barrio porteño a otro o a la provincia», advirtió Quirós.

En referencia a las investigaciones sobre vacunas para el nuevo coronavirus, el titular de la cartera sanitaria porteña sostuvo que «hay mas de 100 proyectos circulando, incluso alguna ya está en fase experimental pero hay estadios que son imposibles de evitar».

«Son pasos necesarios, primero que la vacuna no dañe la salud de las personas, que consiga crear anticuerpos y luego que se pueda producir a escala global, este ciclo puede tardar hasta tres años, quizás podrían lograrla en un año», aclaró.

En la Ciudad los casos de Covid-19 suman 3.239, con 142 decesos y 808 altas; en tanto de de ese total 2.649 son casos de residentes confirmados, con 118 personas fallecidas, lo que da una tasa de letalidad del 4.45 por ciento; mientras que los no residentes son 590, con 24 fallecidos, lo que arroja una tasa de letalidad de 4.07.

Finalmente, Quirós señaló que en las 82 postas de vacunación distribuidas en todo el territorio porteño, ya se vacunaron 8.054 personas por día, lo que da un total de más de 200.000 vecinos, señaló Télam.