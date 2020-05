Ex concejal radical Jorge Camarda le pide al gobernador Arcioni que «de un paso al costado»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ex concejal radical Jorge Camarda difundió una carta abierta dirigida al gobernador Mariano Arcioni, expresando que «si usted no puede cumplir, con su máxima responsabilidad y obligación, que es el Pago del Salario en tiempo y forma de cada trabajador activo y de cada Pasivo (que para eso aportó toda su vida de Activo), debe dar un paso al costado, porque seguramente alguien que lo suceda puede tener ideas más claras para resolver, esta situación que su gestión ocasionó».

El hoy ex-concejal, ex-secretario de Bienestar Social y ex-director del Hospital Regional difundió su carta abierta «haciendo uso de mi derecho constitucional de libertad de opinión y expresión, y como ciudadano de esta provincia, me dirijo a usted, con el respeto que su investidura merece».

Camarda rememora que «hoy, y desde hace casi un año, los chubutenses estamos pagando el costo de su aventura electoral,de sus falsas propuestas, su imprudencia, falta de sentido común y audacia, con las que ha defraudado a un electorado que confió en sus promesas, siendo esta una de las Provincias más Ricas del País».

Jorge Camarda le recuerda al gobernador que «el Estado Provincial debe garantizar derechos constitucionales e indelegables, a todos sus ciudadanos, a través de su Administrador, o sea Ud. Sr.Gobernador, de los que los fundamentales entre otros, son, los servicios de Educación, Salud, Justicia y Seguridad».

Continúa, «nada de lo más arriba enumerado, usted lo cumple, ni lo hace cumplir, por los funcionarios de su Gobierno.Por otro lado vemos la indiferencia, con la que esta problemática está siendo abordada, por usted y su equipo, poniendo en evidencia su inoperancia».

Camarda considera que la situación no debe preocupar al jefe de gobierno provincial. «Seguramente a usted todo esto no lo afecta, porque no pasa privaciones, y porque además no sabe,porque nunca sufrió, lo que es tener necesidades. Usted es un hombre rico, y su familia nunca fue pobre».

Y le recuerda al gobernador que «os trabajadores y los jubilados provinciales, están padeciendo situaciones de necesidad, por falta de cobro de sus salarios adeudados, ya que no pueden pagar sus alimentos, servicios, impuestos, alquiler, créditos,tarjetas de crédito».

«¿Cuál es su plan Sr. Gobernador?», se pregunta el ex concejal del radicalismo. «¿Cuál es TODA la VERDAD de toda esta situación? ¿Alguna vez la va a explicar? Porque no sabemos bien, si usted NO SABE, NO PUEDE o NO QUIERE resolver esto, o se siente cómodo, manteniendo este status quo, en el marco de esta cuarentena, que todos acatamos y cumplimos, so pena de que su Ministro de Seguridad cumpla con sus amenazas de la mano armada de su policía (los únicos provinciales que cobran en tiempo y forma, para obtener su obediencia debida)».