Evalúan cubrir cargos de Jueces por videoconferencia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La situación de la Justicia en Chubut no escapa al cuadro general de crisis, agravada por la pandemia.

En este marco, el Consejo de la Magistratura vuelve a sesionar para discutir, entre otros puntos, la designación de los abogados que integran la lista de conjueces para el Superior Tribunal de Justicia, así como el tratamiento de reformas de su propio reglamento, para incluir la metodología de sesiones remotas para los casos de sumarios, y además, como adelantó Enrique Maglione, la realización de concursos para cargos en el Poder Judicial por medio de videoconferencias.

Si bien esta posibilidad ya había circulado, la iniciativa cuenta desde el 26/05 con un informe de factibilidad positivo por parte del Superior Tribunal de Justicia.

«El COVID-19, consejeros que superan los 60 años y son población de riesgo, las dificultades de traslado, la cuestión institucional frenada, con todo esto no vemos que podamos reunirnos para sesionar y llamar a concursos. Por otro lado existe una gran demanda para cubrir cargos y no podemos esperar a que salga una vacuna, porque probablemente no llamaríamos a concursos hasta mayo o junio del año que viene», señaló Maglione.

Han existido charlas virtuales con el STJ, puntualmente con el Doctor Guillermo Cosentino, secretario del sector informático, y el Licenciado Alejandro Biaggio, ambos especialistas tecnológicos en el poder judicial de la provincia.

Maglione también precisó que de este intercambio ha surgido un proyecto que se podría aplicar en los próximos dos meses. Los concursantes de cualquier punto del país realizarán un examen escrito, otro oral, y otro con los consejeros presentes de manera virtual. «El sistema tiene que ser transparente, fiable y público. Se ha tomado contacto con otros Consejos del país pero ninguno está tan avanzado como nosotros en este punto», explicó el presidente del Consejo de la Magistratura.

Fuente: LaCienPuntoUno en TardeParaMiles