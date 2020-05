Estatales protestan frente a la Casa de Gobierno: “Si Arcioni no sabe gobernar que renuncie y se vaya”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En horas de la mañana un grupo de trabajadores estatales se manifestó frente a Casa de Gobierno, para exigir no solo el pago en tiempo y forma de los haberes, sino también la renuncia del Gobernador de Chubut. “Si Arcioni no sabe gobernar que se vaya. Por mucho menos que esto lo sacaron a Per. A la pandemia no hay que tenerle miedo, a los que hay que tenerles miedo es a los corruptos. Sastre que no se haga el boludo porque a él también lo votamos. Todos son unos sinvergüenzas”, sostuvieron

En este sentido, señalaron que “responsabilizamos por todo al Gobernador y como nunca nos dio respuestas le exigimos que renuncie”.

“Los trabajadores de la Salud no tienen el equipo necesario para preservar su salud porque el Gobierno no suministra los insumos”, dijeron.

Asimismo, aclararon que “en Salud reclamamos el cumplimiento de los acuerdos paritarios de 2019 y manifestamos nuestros desacuerdo “contra el saqueo del ISSyS”.

“No se puede vivir una cuarentena sin cobrar el salario. El hambre también mata. El Gobernador se olvida de escuchar al pueblo que lo voto y de todas las promesas que hizo durante la campaña”, indicaron.

Finalmente, los trabajadores concluyeron que “los políticos nos están haciendo pagar la deuda a nosotros por algo que pidieron ellos”, señaló El Comodorense.