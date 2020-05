España informó dos muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total asciende a 27.121

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

España registró este viernes dos nuevas muertes por coronavirus y alcanzó un total de 27.121 desde el comienzo de la pandemia. Los fallecidos ascienden a 39 en la última semana, según el nuevo mecanismo de contabilidad del Ministerio de Sanidad.

Los cambios constantes en la manera de computar las muertes generaron muchas confusiones en España. Pero las autoridades sanitarias aseguran que la nueva forma de informar, tomando como referencia un período de siete días, permite ofrecer una mejor evaluación de la evolución reciente de la enfermedad.

Los casos positivos de Covid-19 diagnosticados en las últimas 24 horas son 187, cinco más que ayer, para un total de 238.564 contagiados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que se han producido “algunos” rebrotes en los últimos días en tres diferentes puntos del país, pero recalcó que las infecciones se controlaron tras aislar a las personas.

Illa, en una comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, señaló el jueves su satisfacción por el hecho de que esos brotes se detectaran “muy precozmente”. Pero alertó de que “no puede haber relajación” en la población.

“Vamos, por tanto, por buen camino, incluso más rápido que otros países, pero debemos conservar la prudencia porque no podemos dar ningún paso atrás que nos pueda poner de nuevo en riesgo”, insistió el ministro.

El jueves se conoció que dos personas que viajaron desde Estados Unidos a la Comunidad Valenciana han dado positivo en las pruebas de coronavirus, convirtiéndose potencialmente en los primeros casos importados del patógeno en España desde que se impusieron las restricciones de viaje a mediados de marzo. Los casos importados prácticamente desaparecieron después de que el país cerró sus fronteras y confinó a la población el 14 de marzo.

Las autoridades advirtieron que vigilarán de cerca cualquier rebrote del virus cuando el país, muy dependiente del turismo, vuelva a abrir sus puertas en julio. La región mediterránea, que alberga focos turísticos importantes como Benidorm y Alicante, pasará a la fase 2 el próximo lunes. Es la tercera de un plan de desescalada de cuatro etapas (del 0 al 3) y en ella ya se permiten las reuniones de hasta 15 personas y se relajan otras restricciones al movimiento.

La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, dijo que los dos viajeros no habían cumplido con la cuarentena obligatoria de dos semanas al llegar a España. “No han viajado directamente a Valencia. Seguramente han hecho escala en otros puntos. Finalmente han llegado no se sabe si en coche o en medio aéreo”, dijo en rueda de prensa. Contactadas por Reuters el viernes, las autoridades regionales no revelaron otros detalles, entre ellos, la nacionalidad de los viajeros.