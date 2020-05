España cierra su semana de mayor descenso en la cifra de muertes con 56 en las últimas 24 horas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Las muertes diarias por coronavirus en España volvieron a situarse por debajo del centenar, con 56 este viernes, informó el Ministerio de Sanidad. A diferencia de ayer, el número de hoy incluye los datos de Cataluña, pero continúan las discusiones porque “se están revisando” algunas cifras, indicó en rueda de prensa el epidemiólogo Fernando Simón, el portavoz de Sanidad para la pandemia. Esta región ha notificado 150 de los 446 nuevos contagios contabilizados este viernes en el país, que acumula 28.628 fallecidos y 234.824 infectados.

Simón explicó que Cataluña, “durante un largo periodo de días”, no ha dado la cifra de muertos diarios completa y tienen que consolidar los datos. “Vamos a tener que estar muy pendiente de lo que sucede porque no es baladí que no podamos saber lo que está pasando en una zona concreta”.

De todos modos, aclaró que en los 56 muertos anunciados este viernes se incluyen tres de Cataluña. “A nosotros nos han sorprendido los datos [de Cataluña], las decisiones se toman en base a unos datos que se entregan hasta el lunes o el martes, por tanto la valoración del cambio de fase se hacen en base a esos datos (…) Sabemos que esto está asociado a una zona concreta, que no es a toda Cataluña, pero nos preocupa porque si está pasando en una zona puede pasar en otras. Si no lo resolvemos en los próximos días, tendrán que resolverlo”.

Todo el territorio español estará en alguna fase de desconfinamiento a partir del próximo lunes, después de que el Gobierno aprobó este viernes incluir a los últimos territorios pendientes, entre ellos, Barcelona y Madrid. La región de Madrid y el área metropolitana de Barcelona son los territorios más importantes que pasarán el lunes a la llamada fase 1, mientras que buena parte del resto del país podrá pasar el lunes a la fase 2, que permite más actividades económicas y sociales.

“Toda España estará ya como mínimo en fase 1”, afirmó en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien insistió en que “cada paso” que se da “debe ser un paso seguro” para no retroceder en la lucha contra la pandemia.

Junto a Madrid y a Barcelona se suman a la fase 1, la primera en la desescalada, toda la región de Castilla y León, región limítrofe con Madrid y que tenía a todas sus capitales fuera de esta fase. Estos territorios se añaden otros que pasaron a esta fase 1 durante la pasada semana. En total unos 25 millones de habitantes, que suponen el 53 % de la población española.

El resto de regiones, que suman unos 22 millones de personas y representan el 47 % de la población, pasarán desde el próximo lunes a la fase 2. Cuando hace 15 días el Ejecutivo decidió poner en marcha la desescalada del confinamiento por el coronavirus, que decretó el pasado 14 de marzo, estableció tres fases, cada una de ellas más abierta para facilitar la movilidad de los ciudadanos, una vez que la pandemia está remitiendo.

En los territorios que están en la fase 1, entre otras cosas, podrá abrir el pequeño comercio sin cita previa, se podrán reunir familiares y amigos hasta diez personas; podrán abrir las terrazas de bares y restaurantes al 50 %, o los mercadillos al 25 % y la apertura de hoteles sin usar las zonas comunes.

También se podrán celebrar velatorios un número limitado de personas y se abrirán los lugares de culto, aunque a un tercio de su capacidad, y en el ámbito cultural, estarán permitidos los actos con límites de asistencia.