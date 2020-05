En Sedamil habría unos 100 retiros voluntarios y evalúan una fábrica recuperada

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ayer hubo una nueva asamblea de los trabajadores en la fábrica donde participó el intendente Maderna, el secretario de Trabajo de la Provincia y los gremios. Quieren viajar a Buenos Aires para reunirse con el Ministro de Trabajo de Nación, Claudio Moroni.

Ayer hubo asamblea de los trabajadores en las instalaciones de la fábrica de Sedamil. En la misma participó el intendente de Trelew, Adrián Maderna, junto al titular de la Agencia de Producción, Hugo Schvemmer, y el secretario de Acción Social, Héctor Castillo. Por la provincia se hizo presente el secretario de Trabajo, Cristian Ayala. Mientras que hubo participación de los gremios textiles de AOT y SETIA.

Ayala puso al tanto a los trabajadores sobre las gestiones que se están haciendo con Nación, y la posibilidad concreta de acordar una audiencia en Buenos Aires con el CEO de la empresa y con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, con quien ya el gobernador Mariano Arcioni ha tenido conversaciones por este tema.

Dentro de la asamblea donde hubo importante participación de los operarios, una posibilidad concreta como plan “B” que fue expresada por los funcionarios fue la de ir por una fábrica recuperada. Dado las experiencias que ya existen en el Parque Industrial. La última con la reactivación de Propulsora Patagónica a través de una cooperativa. La opción se evalúa en caso que no exista ninguna respuesta de los representantes en Buenos Aires y haya que preservar las fuentes laborales bajo algún paraguas legal.

En diálogo con Jornada, el secretario de Trabajo Ayala afirmó que “el gobernador recibió a los trabajadores, se comprometió a llevar las gestiones a nivel nacional. Se reunió con Claudio Moroni y evaluando realizar una audiencia con el CEO de la empresa en Buenos Aires. Estamos esperando que el ministerio de Trabajo responda la solicitud”.

“lo que solicitó el gobernador es citar a la empresa, si bien tuvimos comunicaciones con el CEO queremos una respuesta de la situación concreta de la empresa de la continuidad de las fuentes de trabajo. La incertidumbre es lo más complicado”.

Por parte del municipio, Schvemmer indicó que se está evaluando que una comisión viaje a Buenos Aires. Aunque en ese caso, todos a la vuelta deberían entrar en aislamiento estricto por 15 días, incluso el intendente. “la idea es si se consigue la audiencia para un dialogo directo con Trabajo y los dueños de la empresa viajar. El intendente puso todo a disposición. Pero todos los que viajen tienen que quedar en cuarentena, incluso él. La cuarentena es obligatoria a la vuelta. Viajar en auto con los delegados y cumpliendo los protocolos. Y tener la reunión y pegar la vuelta inmediatamente”.

Detalló además que “se organizará si va el intendente que los que tengan que reemplazarlo en la intendencia esos 15 días no viajen y que, si la situación lo amerita y los dueños de la empresa y los trabajadores piden por su presencia, viajará”.

Sobre la alternativa de una fábrica recuperada, el funcionario municipal explicó que “lo fundamental preservar el espacio y las maquinas. Creo que también no es lo mismo con un Gobierno Nacional y local que defiende las fuentes, generar condiciones para empresas recuperadas es mucho más factible que en un gobierno como el de Macri. Esa puede ser una posibilidad en caso que no se pueden recuperar las fuentes de trabajo. Sería el último de los casos una posibilidad que evaluarán los trabajadores. No se descarta que pueda ser una posibilidad para darle continuidad a las fuentes laborales”.

De todos modos, indicó que “hoy lo que está es la defensa de los puestos de trabajo. Varios fueron por los retiros y algunos más que lo solicitaron. Es una decisión personal. Ahora se peleará por la continuidad de la empresa y no perder ninguna fuente. Hay algunas expectativas por variables del mercado, las aperturas de las importaciones. El textil puede crecer, algunas plantas que han cerrado y quieren reabrir. Hay una reactivación del rubro textil y una empresa como Sedamil con mercados internacionales creemos que tienen posibilidad de continuidad laboral”.