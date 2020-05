En las últimas dos semanas pidieron la baja 30 comercios de la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ante la pandemia de Coronavirus, la economía atraviesa un momento muy complicado y el sector comercial se ve muy resentido. En ese sentido, la secretaria de Hacienda del Municipio, Vanesa Cabrera, aseguró que en los últimos días fueron muchos los negocios que dieron la baja ante el Municipio.

“Desde que comenzamos a atender, los tipos de trámites que se pueden gestionar es el pago de impuestos. Pero más allá de eso se han tomado algunas bajas y lo que llama la atención y que se puso en análisis verificar el tipo de inmueble donde funcionaba ese local que pide la baja. Básicamente, lo que hemos visto es que alrededor de un 70 por ciento de esas solicitudes de baja corresponden a inmuebles que son alquilados y solamente un 30 por ciento a inmuebles propios”.

INCOMPRENSIÓN

Si bien no está el número exacto y tampoco se puede realizar una comparación porque no se están tomando todos los trámites, solamente a aquéllos que fueron a pagar y coincidía con la necesidad de ese trámite: “En las últimas dos semanas hemos recibido aproximadamente 30 solicitudes de bajas, que es un número considerable”. Esta cuestión de que la enorme mayoría de los comercios que cierran estén en locales alquilados, demuestra también que por parte de los propietarios de los locales no habría gran comprensión de la situación y, por lo tanto, algunas flexibilizaciones hacia los inquilinos.

MEDIDAS DE APOYO

De todas maneras, desde la Municipalidad tomarán algunas medidas para acompañar al sector comercial: “Vamos a prorrogar todos los vencimientos de Ingresos Brutos y Habilitación, poder sostener los descuentos mayores que se dan habitualmente”, expresó Vanesa Cabrera, quien agregó que “estas medidas ya fueron elaboradas y en pocos días serán lanzadas”.

CAÍDA IMPOSITIVA

Esta caída en el comercio se traduce también en un detrimento de los ingresos del Municipio: “Para nosotros la recaudación importante es la del sector comercial y hoy al no tener actividad el Municipio solo tiene los ingresos habituales de impuesto inmobiliario, automotor y demás, por lo que estamos realmente complicados en la cuestión de la recaudación”. La funcionaria contó que el pago de impuestos por parte de los vecinos comunes también ha caído, pero “no tanto como Ingresos Brutos y Habilitación. El vecino trata de cumplir con su obligación y para eso una de las medidas que vamos a implementar es el pago anticipado del segundo semestre del año con un descuento”.