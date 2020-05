“Ellos dijeron que activaron un protocolo y nosotros no lo vemos, tampoco hay información concreta”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo señaló Ariel Williams, encargado de la paradas de taxis de Cambrin y APBEll, donde se desempeña el hombre que dio positivo en COVID-19 el pasado martes 26 de mayo en Trelew. “No sabemos cuándo podremos remontar la actividad. Esto nos ha perjudicado un 100% en la parte laboral porque no tenemos viajes y somos los que vivimos el día a día”, lamentó.

Este martes 26 de mayo se dio a conocer el tercer caso positivo de COVID-19 en la ciudad de Trelew, se trata de un hombre que se desempeña como taxista y fue internado en terapia intensiva tras haber ingresado con un cuadro gastrointestinal y fiebre.

Al menos 7 de sus compañeros habían sido puestos en aislamiento y se les practicó el hisopado correspondiente al haber mantenido contacto con el infectado.

Ariel Williams, encargado de las parada de taxis donde se desempeña el hombre infectado, manifestó que a pesar del compromiso del Ministerio de Salud de informar si el caso de su compañero era positivo, terminaron enterándose de la noticia a través de los medios.

“En este momento la situación es bastante caótica porque por parte del Ministerio de Salud no tenemos una información concreta sobre lo que sucedió con este compañero”, consignó en diálogo con la periodista Silvina Cabrera.

Además, señaló: “Nosotros dudamos porque hoy escuchamos la entrevista del hermano y no hay una información concreta, no se ha tomado esto con seriedad. Ellos dijeron que activaron un protocolo y nosotros no lo vemos a eso. Para nosotros no cierra porque se dio todo muy rápido. El director salió a dar una conferencia de prensa a la mañana cuando el resultado todavía no estaba“.

Incertidumbre total

Asimismo, el trabajador dice que junto con sus compañeros viven una situación de incertidumbre desde el inicio, ya que nunca les informaron acerca del resultado positivo como habían arreglado y tampoco les dieron los pasos a seguir por parte de la municipalidad, que desinfectó la casilla tanto en el interior como exterior.

“El día martes 26 de mayo recién me piden el tema de las planillas para hacer el seguimiento de los contactos estrechos que tuvo este chófer. Que recién yo accedo a darle la información después de hacerle una copia al mediodía y pasan listado de toda la gente que presta servicio en la parada, en la cual ellos hacen una selección de la gente que tuvo contacto con este hombre. Por eso quedaron 7 choferes afectados a los cuales primero fueron medio reacios a hacerles el hisopado pero después por la insistencia por parte mía y de otros choferes se lo realizaron”, indicó.

Williams lamentó que “no sabemos cuándo podremos remontar la actividad. Esto nos ha perjudicado un 100% en la parte laboral porque no tenemos viajes y somos los que vivimos el día a día. Somos 18 vehículos en los que algunos son dos choferes. Somos unos 39 en total los que trabajamos de esto. No hay respuestas por parte de municipalidad”.

Con respecto al compañero que contrajo el virus, indicó: “Yo lo conozco muy poco pero sé que era muy propenso con el tema de las gripes. Se que entró con un problema estomacal por lo que me había manifestado el dueño de la licencia”.