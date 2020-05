El violento que intentó matar a la mujer en la Casa Caracol dio un nombre falso y es prófugo de Comodoro por intento de homicidio

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se realizó la Audiencia de Control de Detención y el Fiscal Jorge Bugueño imputó por intento de femicidio al hombre que golpeó brutalmente a su ex pareja en la conocida “Casa Caracol” de la Av. Rawson. El hombre, había dado un nombre falso al momento de su detención el domingo por la noche y al identificarlo, la Justicia se anotició que tenía un pedido de captura en Comodoro Rivadavia por una causa de intento de homicidio.

Víctor Bonina es el hombre que intentó matar a su ex mujer el domingo, quedó detenido en prisión preventiva y la pena por el intento de femicidio es entre 10 y 15 años de cárcel. Pero la búsqueda de antecedentes indicó que había dado un nombre falso: en realidad se trataba de El Gitano, Víctor Ariel Bonina. Tenía una causa por apuñalar a un hombre. Y se había escapado de la cárcel usando un oficio trucho en el año 2005. Ahora, su situación procesal se complica: aumentan los peligros de que se fugue estando en libertad.

El caso

“Si no sos para mí, te voy a matar”, le gritó a su expareja y la golpeó brutalmente. La mujer quedó internada y el hombre fue detenido por intento de femicidio. Pero ahora se sumó un nuevo dato: le dio un nombre falso a la policía y tenía un pedido de captura en Comodoro Rivadavia.

Personal policial intervino la noche del domingo en “La Casa Caracol”, la vivienda abandonada sobre Avenida Rawson al 500, frente al mar. Una mujer pedía ayuda en la vía pública: tenía numerosas lesiones en el rostro y el cuerpo. Minutos antes se había arrojado desde el segundo piso para salvar su vida. “Si no sos mía no sos de nadie”, le dijo su ex pareja, cuando ella fue a retirar sus pertenencias.

Días atrás, el hombre la había golpeado y por eso decidió terminar la relación. Ambos estaban en situación de calle y convivían en “La casa Caracol”. Cuando la mujer fue a buscar sus pertenencias, el hombre la agarró del cabello y le golpeó en la cara, luego tomó un cuchillo y cuando se lo quiso clavar, la víctima se arrojó desde el segundo piso de la vivienda.

La mujer logró escapar y pidió auxilio. La policía intervino rápidamente y detuvo al agresor. Cuando lo identificaron, dijo que se llamaba “Eduardo Fuentalba”. Ese nombre lo reiteró en la audiencia, que se realizó la mañana del martes.

Fuera de peligro

La mujer fue internada, y según el último parte médico está fuera de peligro. Producto de la agresión, sufrió hematoma bipalpebral, edema de labios, fractura de maxilar, tumoración y hematoma en el dorso y escoriación en el parpado superior derecho, entre otras.