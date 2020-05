El sistema sanitario provincial busca controlar el foco de contagio de los nuevos casos de coronavirus

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Hemos coordinado equipos de trabajo que en este preciso momento están implementando localmente distintas estrategias epidemiológicas, las cuales incluyen la búsqueda activa de pacientes sintomáticos en el radio cercano a los domicilios de aquellos pacientes confirmados como positivos”, detalló la directora de Patologías Prevalentes y Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, Teresa Strella.

La directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología del Ministerio de Salud del Chubut, Teresa Strella, se refirió a los casos de COVID-19 que se confirmaron esta semana en Trelew y explicó que “desde el sistema sanitario provincial se está trabajando en dos líneas: la primera consiste en controlar el foco de contagio, para evitar que sigan expandiéndose, mientras que la segunda es retrospectiva y tiene que ver con la identificación de la fuente de infección del primer caso o caso índice, para poder determinar así el punto de inicio de los contagios”.

La especialista efectuó las declaraciones este viernes en Rawson al brindar una conferencia de prensa sobre el tema, junto al ministro de Salud provincial, Fabián Puratich; y el director del Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de Trelew, Sebastián Restuccia.

Investigación epidemiológica

En diálogo con la prensa, Strella detalló que “todo empieza el día 26 de mayo cuando se reporta en la localidad de Trelew un caso aislado de Covid-19”, y explicó que “a partir de este primer paciente, que en epidemiología se denomina ‘caso índice’, se inicia un proceso de investigación mediante el cual se identifican a los contactos estrechos de dicha persona, realizándoles los testeos correspondientes a aquellos que hubieran manifestado algún síntoma sospechoso”.

“En función de esto, se detectan 18 personas que estuvieron en contacto estrecho con el primer caso, y a todas ellas se les indica el aislamiento en sus respectivos domicilios, con un monitoreo diario por parte del equipo de salud”, señaló Strella, agregando que “a su vez, dentro de ese grupo de 18 contactos estrechos se identificaron algunos casos sintomáticos, lo que motivó que se realizaran los análisis correspondientes, con el resultado final de que tres de estos casos dieron positivos para Covid-19”.

Además, la referente provincial indicó que “de estos tres casos nuevos dos se encuentran internados en el hospital de Trelew, y uno permanece bajo monitoreo ambulatorio en su vivienda”, y que “a partir de la confirmación de los nuevos casos positivos, desprendidos del primer caso índice, la investigación epidemiológica pudo detectar otros 4 contactos estrechos, lo que eleva el total de personas en seguimiento a 19”.

Metodología de trabajo

Por otra parte, Strella señaló que “la definición de caso sospechoso que vamos a utilizar en la investigación epidemiológica incluye no sólo los síntomas más frecuentes de Coronavirus, sino también los pocos frecuentes, como pueden ser la diarrea y las manifestaciones gastrointestinales, de modo tal de ser bien sensibles y abarcativos en nuestra identificación de casos”.

Con respecto a la metodología de trabajo, la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología refirió que “desde el sistema sanitario provincial se está trabajando en dos líneas: la primera consiste en controlar el foco de contagio, para evitar que sigan expandiéndose, mientras que la segunda es retrospectiva y tiene que ver con la identificación de la fuente de infección del primer caso o caso índice, para poder determinar así el punto de inicio de los contagios”.

“El control de foco es de suma importancia en una situación como ésta, y debemos hacer mucho hincapié en él si queremos que la provincia siga en lo que en epidemiología se denomina ‘etapa de contención’”, dijo Strella.

“Es por esto que hemos coordinado equipos de trabajo que en este preciso momento están implementando localmente distintas estrategias epidemiológicas, las cuales incluyen la búsqueda activa de pacientes sintomáticos en el radio cercano a los domicilios de aquellos pacientes confirmados como positivos, y la revisión de las consultas de los centros de salud ubicados en la zona de influencia de los barrios a los que pertenecen dichos pacientes, con el objetivo de identificar alguna consulta previa o posterior de personas que pudieran tener síntomas compatibles con Coronavirus”, agregó.

No hay circulación comunitaria del virus

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de que exista ya una circulación comunitaria del virus en Trelew, la referente del Ministerio de Salud afirmó que “por ahora lo concreto es que en la ciudad de Trelew tuvimos solamente dos casos índices, con una separación de cuatro semanas entre sí”, agregando que “el primer caso había comenzado con su sintomatología el día 18 de abril y fue detectado por el equipo de salud el día 30 del mismo mes, mientras que el segundo experimentó los primeros síntomas el día 18 de mayo, siendo finalmente identificado el día 26, con lo cual hay un mes exacto de distancia entre ellos, lo que equivale a dos períodos de incubación”.

“Esto nos da la pauta de que ambos casos de ninguna manera están relacionados entre sí, y no hay por tanto una circulación viral sostenida que nos permita relacionar un caso con el otro”, aseguró Strella, insistiendo en que “el hecho de que no se conozca todavía el origen de contagio de ambos casos no implica que esté circulando el virus de forma comunitaria”, señaló El Comodorense.