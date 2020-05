El personal policial reclama por el sueldo y por el fin de los recargos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los referentes exigieron el pago de abril y de las cláusulas gatillo atrasadas. Se quejaron por los recargos en la pandemia y piden que el Banco no les descuente los adicionales.

El Consejo de Bienestar Policial se reunió con el jefe de la fuerza, Miguel Gómez, y con el ministro de Seguridad, Federico Massoni, para plantear el malestar de las filas policiales por el no pago de las cláusulas gatillo adeudadas de 2019 y la demora en el cobro de sus haberes. También hicieron reclamos por los recargos de servicios que tienen en el marco de la pandemia y efectuaron una serie de pedidos al Banco del Chubut.

El planteo del Consejo inició con el pago de los sueldos de abril y con el cumplimiento del acta firmada el 16 de noviembre de 2019, cuando el Gobierno se comprometió a pagar los ajustes salariales conforme a la Ley 650 artículo 5 y su correspondiente actualización tomando como base los índices del INDEC en zona Patagónica. Reclaman que se abone la cláusula gatillo que debería haberse pagado junto con octubre de 2019 y enero 2020.

Solicitaron dejar sin efecto los recargos de servicios y que el pago por servicio adicional no ingrese como haber para el Banco del Chubut sino que se cobren por la red de cajeros automáticos en forma independiente para evitar descuentos por deudas ante préstamos y tarjetas de créditos o de otra índole.

El Ejecutivo les aseguró que el sueldo se les abonará “a la mayor brevedad posible”. En cuanto a las cláusulas gatillo, una vez abonado abril se los convocará nuevamente para acordar la forma de pago. Además la Jefatura se comprometió a emitir una circular general para toda la provincia para dejar sin efecto los recargos de servicios.

El Consejo junto con las autoridades se trasladaron hasta la sede central del Banco del Chubut. Se reunieron con el vicepresidente a cargo de la entidad, Javier Alvaredo, y le plantearon la posibilidad que los montos que perciben en concepto de “servicio adicional” no ingresen como haberes. Además pidieron postergar los vencimientos de la tarjeta Patagonia 365 y revisar las líneas de créditos de préstamos que deberían están suspendidos sus descuentos por la emergencia pero, sin embargo, continúan efectuándose en las cuentas del personal. El Banco se comprometió a realizar las gestiones y averiguaciones necesarias para dar respuesta.

Desde la cordillera

Nelson Curiche, representante de los policías de la zona cordillerana, recalcó que “el Consejo manifestó lo que necesita nuestro sector. Pedimos el pago a la brevedad de sueldos porque sabemos de la crítica situación que atraviesa cada compañero”. En lo salarial señaló que siempre se trata de lograr buenos resultados en las negociaciones, teniendo en cuenta el costo de la canasta básica de alimentos.

Días atrás circuló por las redes sociales el malestar de policías por considerar que los jefes de la fuerza estaban cobrando la cláusula gatillo, y el resto no. Incluso se mostraban recibos de sueldos, incluso el salario que estaría cobrando Curiche con la cláusula en cuestión. “Es llamativo porque me vi involucrado en los mensajes que no sé de qué sector salieron. La intención es dividir y opacar el trabajo que venimos llevando a cabo. Pero hay que ser cauto y tomarlo con tranquilidad”.

Según Curiche, el facsímil de un recibo de sus haberes “es falso; no sé con qué intencionalidad salió a la luz algo así. Nuestros compañeros a veces se revolucionan y vuelcan sus pensamientos por las redes sociales, llevando a la confusión”.

“Sé quién soy, el trabajo y lucha que llevamos adelante por nuestros compañeros. El que me conoce sabe estoy en Comodoro Rivadavia por razones de trabajo y de índole personal, pero sostengo la lucha por mis compañeros de la cordillera”.

Curiche también está cuestionado por las redes, porque sus compañeros de la Policía no ven mucha acción en su tarea en el Consejo, aunque informó que habrá llamado para elegir nuevos representantes de cada zona. Expresó que el CBP es importante y se pueden lograr cosas para el sector. Por eso transmitió un mensaje de tranquilidad a sus compañeros de la Unidad Regional Esquel, señaló Diario Jornada.