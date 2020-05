El intendente Sastre se expresó en contra de la apertura de los hoteles

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En diálogo con Radio 3, el intendente de Puerto Madryn consideró que es una medida apresurada y que no está del todo estudiada, por lo que no asegura que no habrá riesgo de contagio. Respecto de las medidas de flexibilización también fue crítico con otros jefes comunales: «parecían que estaban en una grilla de largada a ver quien liberaba primero». Y en ese sentido advirtió que «si teníamos restricciones en mente, seguramente vamos a tener algunas más».

«Más difícil sería sostener una situación que no nos deje tranquilos en la consciencia cuando supiéramos que la podíamos haber evitado y no lo hicimos», justificó Sastre.

«Tenemos nuestros profesionales en el gabinete como el Subsecretario de Salud, el doctor Roberto Neme, también nos reunimos con el director y la responsable de Epidemiología del Hospital y además la semana pasada hicimos lo mismo con la jefa de pediatría antes de liberar las dos horas para niños y adolescentes», analizó.

«Por supuesto que si bien uno es el que conduce y toma las decisiones, debe conformar los mejores equipos y rodearse de gente que más sabe en cada tema para que esas resoluciones sean lo más certera posible», sostuvo el intendente.

Recalcó que «las actividades no serán totalmente libres en absoluto, más allá de la flexibilización Provincia y que mis colegas intendentes parecían que estaban parados en una grilla de largada para ver quien liberaba primero. Nosotros hemos tomado la decisión opuesta».

«La semana pasada nos reunimos con diferentes referentes disciplinas deportivas y recreativas como la pesca, atletismo, ciclismo, actividades náuticas y en conjunto y asumiendo la responsabilidad de todos estamos armando un cronograma de lo que vamos a flexibilizar, seguramente lo vamos a anunciar esta semana, pero con las restricciones que desde el Estado vamos a poner y que controlaremos en conjunto», señaló.

Descartó el avistaje de ballenas en el Área Protegida El Doradillo: “para nada, no habilitaremos porque podría ser uno de los lugares de mayor aglutinamiento de gente y eso todavía no lo permitiremos”.

Tampoco se podrán utilizar los sectores céntricos de costa: «las actividades estarán delimitadas desde el sector de la zanja de guardia, debajo del Monumento al Indio hasta Cerro Avanzado. Habrá un control muy estricto en la rotonda, que es el paso obligado. Son entre 20 y 25 kilómetros de costa, con una línea imaginaria con la Ruta 1 (en paralelo), donde se va a poder practicar atletismo y mountain bike», destacó Sastre.

«Para quienes no conocen, el sector habilitado comienza a la altura del complejo El Golfito (cercano al Ecocentro) hasta Cerro Avanzado», agregó.

«Si teníamos restricciones en mente, seguramente vamos a tener alguna más, porque valió de ejemplo en algunas ciudades donde flexibilizaron las actividades y salió todo al revés de lo que había empezado», advirtió el intendente.

«El acceso a Madryn seguirá bloqueado, teníamos previsto habilitar la entrada por el Aluar, pero sólo para el tránsito pesado y siempre cuando contemos con mayor control policial», aclaró en todo sentido.

«Tenemos el sector pórfido, pero también los camiones que salen con los molinos eólicos, los de la pesca que tienen dar la vuelta y generan grandes colas con los vehículos, entonces queremos separar al tránsito pesado», argumentó.

Sastre también expresó su desacuerdo con la decisión de habilitar los hoteles: “no seré consecuente con medidas para quedar bien con nadie, no estamos preparados para abrirlos, más allá que se plantee que será solamente para empresas o para que gente que venga a trabajar».

«Lo tenemos más que hablado con sector, prefiero esperar el tiempo prudencial y poder habilitar la hotelería como corresponde, no a las apuradas y con medidas que no están del todo estudiada para darnos la seguridad de que no vamos a generar contagios», enfatizó.

«El comercio y otros sectores como el turístico costarán mucho habilitar y a nosotros nos afecta, pero son lugares que más allá de la separación entre personas, hay otros factores que pueden propiciar el virus», insistió.

Respecto de la posibilidad de propiciar el turismo interno, avaló que «es una de las buenas alternativas, si todos los municipios trabajamos a consciencia, será una de las alternativas, el turismo local, provincial o regional, entre comarcas».

Sobre las gestiones para lograr el aporte de una masa salarial de parte de Nación: «lo hemos hablado con los demás intendentes, son opciones que debemos ir manejando porque esta situación nos complicará las finanzas a todos los municipios por más ordenados que los tengamos. El vecino común al último que le aportará será al Estado y encima ahora se viene el aguinaldo».

«Está planteado en conjunto para que el beneficio sea para todo un grupo de ciudades. Podemos tener varios contactos, pero hay que encausarlo a través del ministro coordinador de Gabinete, para los municipios sería ideal un ATN para no devolverlos», puntualizó.

Recordó que está vigente el Impuesto Extraordinario a las empresas: «por supuesto que la primera reacción fue negativa, pero hemos encausado varios reuniones en la que el empresariado ha hecho propuestas y seguramente esta semana comulgaremos un acuerdo entre las partes. Lo que no se negocia es la no ayuda y todas harán un aporte importante (incluida Conarpesa que fue la primera en amenazar que se iba a llevar los barcos».

«Con los directivos de los parques eólicos no nos hemos reunido, pero han sido notificados que están dentro de la ordenanza y tendrán que hacer efectivo los canones correspondientes», remarcó en el final Sastre.